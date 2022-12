A felvétel valahol Észtországban készült, és egy kamion mentését mutatja be. A nap hőse esetünkben egy Hyundai Ioniq 5, ami egy a vonóhorgára akasztott lánccal húzza el a hóban elakadt nehéz járművet. Ez pedig semmilyen drámai jelenettel nem jár, pörgő kerekek, üvöltő motor helyett szép lassan megfeszül a lánc, és elindulnak mind a ketten.

Ezen nincs miért csodálkozni, a két villanymotorral szerelt összkerékhajtású csúcsmodell 306 lóerős, a forgatónyomaték pedig 255+350, azaz 605 Nm.

Hyundai IONIQ 5 towing crane truck stuck in the snow in Estonia



