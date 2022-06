Az a forróság, amely most tombol hazánkban, nemcsak az erdőkben, réteken, nádasokban okozhat könnyedén tüzet, hanem autónkban is.

A most következő felvételek többször körbejárták már a közösségi oldalakat, de az üzenet ma is aktuális. Ha a nap pont szerencsétlen szögben esik az utastérben hagyott vizesflakonra, annak akár lángoló autó is lehet a vége.

Egy idahói (USA) férfi néhány éve saját bőrén tapasztalta meg az esetet, szó szerint: a palack a bőrkárpitot kezdte el égetni. Főszereplőnk a kocsijában ebédelt, amikor a szeme sarkából felszálló füstöt vett észre. Rájött, hogy a napfényt gyűjtőlencseként egy pontra fókuszáló flakon a ludas, ez kezdte kiégetni a kárpitot. Fontos, hogy erre csak az átlátszó palackba töltött tiszta folyadék képes, a színes palackok, illetve folyadékok nem.

Tehát jobb, ha a frissen vásárolt palackos vizet nem hagyjuk az autóban kallódni. Viszont nem ez az egyetlen veszélyforrás, a napvédők tapadókorongjai is hasonlóra képesek az üvegen hagyva.