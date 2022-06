Tudjuk, hogy a profi autót tolvajok gyorsan dolgoznak, a lopott autók néhány óra alatt egy kupac alkatrésszé válnak a bűnbandák műhelyeiben, ahogy a parkoló autókból/-ról is percek alatt leszerelik a katalizátort a mostanában erre szakosodott zsiványok, ám az alábbi eset még így is meghökkentő.

Két hete, a június 3-áról 4-ére virradóra a németországi Hildenben a bűnözők ugyanis nem vitték el a kinézett autót, azt a parkolóban kapták szét, de alaposan.

A rendőrséget két járókelő értesítette a furcsa állapotban lévő gépjárműről, melynek motorháztetejét, orrát, lámpáit, első sárvédőit, gyakorlatilag az egész frontrészét eltüntették, valamint a motortérből is kiszedtek jó néhány alkatrészt. Az F30-as 3-as BMW 22 éves gazdájának minden bizonnyal ez is elég lehetett a kisebb idegösszeomláshoz, ám a tolvajok nem álltak meg a kasztninál, a belteret is lebontották, vitték a műszerfalat – kormánnyal, kijelzőkkel, mindennel együtt –, a középkonzolt, de még az ajtóborítások bizonyos elemeit is.

A rendőrség szerint a kasztni bontásához flexet használhattak, ami különös vakmerőségre utal az elkövetők részéről. A kár a hírek szerint nagyjából 20 ezer euró, azaz kb. 8 millió Ft.

És ha már BMW és lopás: itthon jóval hagyományosabb, de nagyobb volumenű akció zajlott május végén: három férfi egy budapesti, XXII. kerületi telepről egy nap alatt hat bajor járgányt vitt el, írt a Police.hu.

Trélerrel dolgoztak, az autókat három különböző helyre vitték, egyet szét is szereltek a lefülelésük idejére. Mivel az autók többsége forgalomból kivont vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező darab volt, a kár „csak” 10 millió Ft.

Az ellopott autókat és az elkövetőket június 10-én kerítették kézre, a három huszonéves férfit, lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanújával hallgatták ki. Egyikük részlegesen beismerte a bűncselekmény elkövetését, két társa tagadott. Szabadlábon védekeznek.