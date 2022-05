Több száz milliót ér a ritka Corvette-ekből álló gyűjtemény

A hónap végén 106. alkalommal rendezik meg az Indy 500-at, amit világszerte több millióan néznek. Más, nemzetközi sorozatokhoz hasonlóan azonban fontos szerepet tölt be egy-egy balesetnél a biztonsági autó, vagy ahogy a tengerentúlon hívják, a Pace Car. Az idei eseményen egy Chevrolet Camaro SS kabrióra hárul ez a szerep, viszont a május 29-i verseny előtt, a Mecum május 13-a és 21-e közötti árverésén nem kevesebb mint 18 biztonsági autó kerül kalapács alá a korábbi évek modelljei közül.

A valaha volt legnagyobb volumenű Pace Car-gyűjtemény várhatóan 1,5-1,7 millió dollár (543-616 millió forint) közötti áron találhat gazdára, melynek eddigi tulajdonosa Dr. Richard Foster volt, aki évtizedeken át gyűjtötte ezeket az ikonikus autókat. Ugyanakkor a valósághoz hozzátartozik, hogy ezek közül mindössze három igazi, a többi csupán megkapta a hivatalos megjelenést, vagy „csak” replikák. A 2004-es Corvette-et a verseny még nem vetették be élesben, de a 2005-öst, illetve a 2006-ost már igen. A 2005-ös futamon hivatalosan öt Pace Car volt, az egy évvel későbbin pedig hat, így ezek gyűjthetőbb daraboknak számítanak.

Több lenyűgöző másolat is akad a kollekció többi részében, a 2013-as modellévtől egészen 2022-ig – csak a 2019-es és a 2020-as autó hiányzik. Közülük is néhány autó teljesen új, mint például az idei biztonsági autó, vagy éppen a 2013-as ZR1, valamint a 2014-es modell – ez utóbbival mindössze 160 kilométert tettek meg.

Hét „Pace Car-kiadású” Chevrolet is a gyűjtemény részét képezi, ugyanis az amerikai gyártót annyira lelkesítette és a mai napig is lelkesíti az Indy 500, hogy a valódi biztonsági autóra hajazó autókat is gyártott. Nyilván ezek nem annyira értékesek, de egy vérbeli, versenyőrült gyűjtő garázsában ettől még jól mutathatnak.

A Mecum becslései szerint az eredeti Pace Car-ok darabonként 90 ezer dollárért, azaz körülbelül 32-33 millió forintért kelhetnek el.