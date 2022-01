A Katasztrófavédelem szakemberei percek alatt a helyszínen voltak, de a járművet már nem tudták megmenteni, viszont szerencsére senki nem sérült meg az eset során.

Ha bárki hasonló helyzetbe kerül, minél hamarabb szálljon ki az autóból, vegyen fel láthatósági mellényt és a szalagkorláton túl, megfelelő távolságból kérjen segítséget. A leggyorsabb, ha a 112-t hívjátok, ha a telefonotok lemerült vagy esetleg nincs térerő, akkor az SOS segélyhívó oszlopokat tudjátok használni az autóutak, autópályák mentén.

Szerencsére nem gyakori, hogy csak úgy kigyullad egy autó, de mit tegyünk, ha mégis megtörténik? Tüzet okozhat akár a lepottyanó cigarettaparázs, az üzemanyag, az elektromos fogyasztók, az elektronikai rendszer is és egy meghibásodás is. Hazánkban személyautóban jelenleg nem kötelező tartozék a tűzoltó készülék, de semmiképp sem árt beszerezni egyet – következő cikkünkben megnézzük, mifélét érdemes tartani, ahogy azt is, hogyan is használjuk őket, ha beüt a krach. Kattints, biztosan találsz hasznos infókat!