Történetünk főszereplőjének, a 42 éves Johnnak (akinek a neve csak fikció, ugyanis kerüli a nyilvánosságot) álomgarázsában két darab Lexus LFA is megtalálható, amelyből összesen 500 darab készült.

John a Fülöp-szigeteken él, hivatását tekintve pénzügyi termékekkel és részvényekkel kereskedik. Mint a legtöbb fiúgyermek, John is élt-halt az autókért, ám amikor eljött az idő, hogy megszerezze a jogosítványt, édesapja ráförmedt: az autóvezetés csak elterelné a figyelmét a tanulásról. Így előbb leérettségizett, és csak akkor tanult meg vezetni, amikor már biztosnak látszott, hogy megszerzi a diplomáját.

Amint végzett iskoláival, első dolga volt, hogy vegyen egy autót. Egy első generációs Lexus IS 200-assal kezdte, majd 2003-ban egy vadonatúj Lexus GX 470-re váltott.

“Akkoriban még nem volt Lexus-képviselet a Fülöp-szigeteken, ezért külföldről kellett behozatnom az autót. De hogyan is állhattam volna ellen az IS kerek hátsó lámpáinak? Olyan volt, mint egy igazi sportkocsi – és én mindig is egy sportkocsira vágytam ” – emlékszik vissza John.