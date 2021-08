Rengeteg olyan autó van, amire kicsi az esély, hogy vezetni fogjuk és már egy olyannal is megelégednénk, ami csak hasonlít rá. A filmes autók tipikusan ilyenek. Kedvenc sztárjainkat legfeljebb kordon, vagy üvegfal mögül leshetjük majd meg a jövőben, de még mindig ott a lehetősége annak, hogy egy replika álljon a garázsban. Ha annyira jó, mint ez a Bullitt, egy pillanatig nem ellenkeznénk.

Az 1986-os ikonná vált film leginkább a történelem talán leghosszabb autós üldözésétől híres. Annyi biztos, hogy a Mustang és a Charger üldözős jelenete az egyike az első ennyire komolyan felvett és vágott, remek képi világgal és hanggal operáló jelenetnek a filmtörténelemben. Ha maga a film kevesebb izgalmat tartogat történet szempontjából, mint bármelyik mai krimisorozat egyetlen része, autós szemszögből igenis maradandó alkotás.

Steve McQueen ráadásul temérdek jelenetben maga vezette a Mustangot. A leghíresebb füstölve tolatós jelenet pedig épp az ő egyik bakijából adódott, a tolatás nem szerepelt a tervben, de végigcsinálta a hiba ellenére és pont ettől lett őszinte a jelenet. A Mustang, amit vezet, nem egy létező különkiadás volt, a film kedvéért alakították át, szedték le az elejéről a jellegzetességeket, a film után pedig rengetegen vágytak Highland Green fényezésű és Torque Trust felnis Ford Mustangra.

Az eredeti autót éppen pár éve árverezték el, a forgatáson használt másik pedig valahol darabokban, szörnyű állapotban várja a feltámadást. Itt mégis egy tökéletes állapotúnak tűnő Bullitt Mustangot hirdetnek, ami persze egy cseppet sem eredeti. Egy épített replikáról van szó, aminek minden egyes porcikája tökéletesen hozza az eredeti autóét.

Megvan a fényezés, a felnik, hiányzik a vízszintes osztás és a ködlámpák a rácsról, valamint a lovacska. A fekete rácsot keretező vékony krómléc még egy kicsit rozsdás is, ezzel még inkább megidézve az eredeti autó jelenlegi állapotát. Ez persze most sokkal jobban mutat annál, belseje teljesen új, kormányát bőrözték, ahogy a filmbéli autóét is, váltója kézi, ülései fekete bőrt kaptak.

Az 1967-es Fastback motorja eredetileg soros hathengeres volt, 2015-ben azonban ezt kicserélték egy 390 köbincses V8-asra 428-as Cobra szívósorral. Kerámiabevonatot kapott a kipufogó leömlője és teljesen egyedi rendszert építettek hozzá. Az eredeti hangulatról nem csak a színösszeállítás felel, de csináltattak hozzá klasszikus fekete alapon sárga karakteres kaliforniai rendszámot az eredeti JJZ-109 kombinációval, most pedig új gazdát keres.