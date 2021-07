A könnyedén bérelhető elektromos rollerek átalakították a városi közlekedést, de a pozitív hozadék mellé jött több negatívum is. Egyrészt ezeket az eszközöket sokan úgy hagyják el, mint a taknyos zsebkendőt, az eldobált rollerekkel van tele a belváros. Másrészt a gyalogosok között, járdán szlalomozó gépek balesetveszélyesebbek, mint elsőre látszanak. Elég nagy a tempó a sétálókhoz képest, az irányíthatóság korlátozott, és ebből könnyedén előfordulhatnak ütközések.

Ezen a Szentpéterváron készült videón pont ez történt. Két száguldó rolleres ütközött frontálisan, és úgy összekoccantak, hogy mindkettőjüket kórházba kellett szállítani.

Nemrég New Yorkban történt súlyos, halálos gázolás, aminek okozója vélhetően szintén egy ilyen eszközzel közlekedett. “Cserbenhagyásos gázolás áldozata lett Lisa Banes színésznő. A 65 éves Banes múlt héten New York belvárosában, a Lincoln Center környékén akart átmenni az utca túloldalára szabályosan, amikor elütötte egy elektromos roller vagy egy motor – a Guardian cikke szerint ez ügyben még folyik a nyomozás, mert a gázoló elhagyta a helyszínt. Azóta is keresik. Banest kórházba vitték, de napokkal később, hétfőn belehalt a sérüléseibe.” – írta a 24.hu