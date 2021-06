Néhány napja a londoni a Szent Pál-székesegyháznál fotózták le a The Flash mozifilm egyik forgatási jelenetét, amelyben Bruce Wayne milliomosokhoz méltó módon, egy pazar luxusautóval érkezik meg. Az autó nem más, mint a Mercedes Maybach 6, annak is a nyitott tetős változata. Bruce Wayne, azaz Batman szerepében pedig újra Michael Keaton-t láthatjuk. A színész először 1989-ban alakította a denevérembert, majd 1992-ben a Batman visszatér főszerepét is ő kapta.

A The Flash várhatóan 2022. november 4-én jelenik érkezik majd a mozikba, szóval még egy kicsit várni kell rá. Reméljük ez jobban sikerül majd, mint az eddig DC mozik.

First look #michaelkeaton on #TheFlash

This is his car, not Affleck’s, and I hear this is from the end of the movie and he’s now permanently in the #DCEU

Video tomorrow with full breakdown of all these set pics! pic.twitter.com/pO38KSIUUJ

