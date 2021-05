Úgy látszik, eljutottunk arra a pontra, amikor már a Jaguar egyik valaha volt legikonikusabb modelljét az újra kellett gondolni. Bármennyire is nagy a kísértés bennünk, hogy csak legyintsük, mondván, „á, ez biztosan csak 10 percnyi Photoshop-munka és némi képzelőerő szüleménye”, a valóság az, hogy ezt az XJ6-ot nemcsak lerövidítették, de kupét is faragtak belőle.

Az eBayen hirdették meg ezt a minden tekintetben egyedi, egykor négyajtós szedánként szuperáló Jaguar XJ6-ot, végül az 1986-os ex-szedán kupéért 3950 dollárt, vagyis alig több mint egymillió forintot fizettek. 1999 óta jelenlegi formájában az utakat, úgyhogy már az is jó jel, hogy az elmúlt bő két évtizedben nem esett szét. Egyediségét tekintve viszont még a motorháztető alá kukkantva is találunk meglepetéseket.

A képre kattintva galéria nyílik!

Tudniillik, hogy a Jaguar XJ harmadik szériáját – melybe az XJ6 mellett többek között az XJ12, a Sovereign és a Double Six is tartozott – 1979 és 1992 között gyártották, összesen több mint 130 ezer példányban. Akkoriban az XJ6-ok kétféle soros hathengeres motorral hagyták el a gyártósort: 3,4, illetve 4,2 literessel. Ezzel szemben most már az Oldsmobile szintén 4,2 literes, ám V8-as erőforrás hajtja.

Folyamatos karbantartásáról árulkodik, hogy nemrégiben esett át olajcserén az autó, továbbá új akkumulátort, első rotorokat, féknyergeket és -betéteket, valamint levegő-, üzemanyag- és olajszűrőt kapott. Jelzőberendezései, elektromosai ablakai, valamint a CD-s audiorendszer a mai napig működik.

Minden éremnek azonban két oldala van, a Jaguarnak is akadnak hibái: az eladó elmondása szerint némi olajszivárgás észlelhető a váltóház irányából, emellett a hátsó fékbetétek is cserére szorulnak, míg a futóművet már nehéz fegyverzetben támadja a rozsda. Ezek viszont orvosolható hibák, aki viszont lecsapott erre az autóra, kétségkívül egy alkalmi vétellel lett gazdagabb.