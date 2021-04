Benzingőz és gumiszag – két olyan tényező, amik nélkül autó- és autósport-rajongó egyszerűen képtelen létezni hosszabb távon. Utóbbiból könnyen túl is adagolhatjuk magunkat, ha keressük az olyan helyzeteket, eseményeket, ahol rendkívüli használatnak vannak kitéve a gumik. Ebbe a kategóriába tartozik például a drift, ahol jó esetben nem kell nagyítóval vizslatni a gumifüstfelhőket.

Számos megközelítésből láthattunk már gumiégetést, például gumi „rejtett” kamerák segítségével, és akármennyire közhelyesen hangzik, de mindig lehet mutatni újat – és sikerült is. Queenslandben, Ausztrália egyik államában megcsinálták azt, hogy amíg égették a gumikat az erre kialakított pályán, felküldtek egy infrakamerás drónt a levegőbe – íme, az eredmény, 4K-ban:

A felvételek többek között arra is rámutatnak, mennyire kevés van a füstté alakuló, elpárologtatott gumiszemcsékben, akárcsak arra, hogy az aszfalton lévő gumi mennyire jól tartja a hőt. Magát az autót is láthatjuk hőkamerán, így például azt is, miképpen tartja távol magától a hőt a karosszéria.

Napestig lehetne boncolgatni, mennyi érdekes részletet rejt egyetlen videó. Ami viszont hiányosságként felróható – habár kétségtelen, hogy így is eszméletelenül látványos –, hogy az nem derül ki a képsorokból, mennyi időre van szükség, mire kihűl az aszfalt a kitartó fánkozást követően.

