Tudod, melyek azok a filmes blockbusterek, amelyekben a legtöbb autót vágták gallyra (és nem, most nem a Cobra 11-re gondolok)? Az elején gyorsan elárulom, hogy a Transformers 3-ban és a Mátrix második részében úgy fogytak az autók, mint a százas zsepi influenzaszezonban. Előbbiben 523, míg utóbbiban kereken 300 darab járművet törtek össze. De a Halálos iramban 5. része sem marad le sokkal, amelyben 150 darab verda ment a kukába. Ezek a számok pedig előre is vetítik egy kicsit, hogy melyek azok a színészek, akik a legtöbb járművet tették tönkre munkásságuk alatt.

Ez a BMW M3 például kapott rendesen:

8. Nicholas Cage

Cage karrierje során 22 autót tört össze, amelyeket a Con Air, a Tolvajtempó vagy éppen a Szellemlovas megtekintése közben láthattunk. Az első autó, amely a kezei között szerzett néhány karcolást, egy sárga Ferrari 355 Spider volt az 1996-os “A szikla” filmből.

7. Daniel Craig

Craig főleg a James Bond-filmekben aprította az autókat, összességében azonban 24 jármű tört a kezei alatt. Az egyik legemlékezetesebb jelenet, amikor a 2006-os Casino Royale-ban elszáll az Aston Martin DBS-sel, hogy elkerülje a gázolást. Érdekesség, hogy ebben a filmben ezt az egy autót tette tönkre, de azt rendesen.

6. Tom Hardy

Hardynak mindössze öt film alatt sikerült összehozni egy igen impozáns számot, összesen 29 járművet írhatunk a listájára. Csak a Venomban 13-at tett hozzá, kevesebbet, mint a Mad Max Fury Road, aminek szerves részei az autók.

5. Keanu Reeves

Hollywood egyik legveszélyesebb sofőrje kereken 30 járművet tett tönkre a filmvásznon, ebből 17-et, nem meglepő módon, John Wick bőrébe bújva.

De mind közül a legemlékezetesebb a Féktelenül vége. Miután a főszereplő mindenkit lemenekít a buszról, az végül becsapódik a repülőgépbe és felrobban, ahogy azt kell. Éljen soká Hollywood!

4. Matt Damon

A 35 darab tönkretett autót Jason Bourne szerepében követte el a színész, akiről eközben mindig nagyon közeli képeket láthatunk, az utastérbe helyezett kameráknak köszönhetően.

3. Arnold Schwarzenegger

A lista harmadik fokán egy igazi nagyágyú foglal helyet, aki nemcsak a rosszfiúkkal, de a különböző járművekkel sem bánt kesztyűs kézzel. Schwarzenegger 52 közlekedési eszközt akciózott szét 14 film alatt, ebből 13-at egyetlen moziban, a Terminator 3-ban sikerült lenullázni.

De ne feledkezzünk meg a filmtörténelem legikonikusabb üldözéséről sem, amelyet a Terminátor 2-ben láthattunk. Nézzük is meg:

2. Bruce Willis

A magányos akcióhősnek sikerült 60 járművet eltenni láb alól. Személyes kedvencem a Die Hard 5-ből a rendőrautóval leszedett helikopter. Ha még nem láttad, akkor most jól nyisd ki a szemed!

Mondjuk neki sikerült egy komplett repülőgépet is egyetlen öngyújtóval pokolra küldeni a Die Hard 2 végén.

1. Vin Diesel

Végezetül pedig a lista csúcsán nem is állhatna más, mint Vin Diesel, aki a Halálos iramban-filmeknek köszönhetően 61 járművet pusztított el valamilyen formában. Csak a sorozat 5. részében sikerült 30 autóval növelnie ezt a számot. De a leglátványosabb üldözéses jelenet talán a 2017-es The Fate of the Furious-ban volt.

A TOP 10-en kívül még érdemes megemlíteni Angelina Jolie-t is, aki 10 autót tett tönkre filmjeiben, vagy Charlize Theront, aki szintén nem kímélte a járműveket karrierje során, gondoljunk csak a Mad Maxre.

