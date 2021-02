Az 1990-es Dodge pickup kapott egy tízsebességes váltót, csak mert zseniális látvány, ahogy a sofőr kever a hatalmas karral. Miért ne? Ha a sok őrült mindenféle motorokat épít mindenféle karosszériákba, és a netes közösségek élnek-halnak a dologért, miért ne jusson némi rivaldafény a váltóknak is?

Annyira értelmetlen, hogy már jó!

Egy kedves olvasónk pedig az alábbi videót küldte, na ez brutálisan beteg.





Amerikában azért is nagy boszorkányság ez, mert az autósok döntő hányada sima manuális váltót sem tud kezelni. Egyszerűen D-be húzzák a kart, és haladnak, már a kuplung kezelése is rejtélyes feladat. Így a kamionok két, háromkaros egységei varázslatos szerkezetek a mezei közlekedőnek, de be kell valljuk, innen Európából is furcsának tűnik, hogy valakinek ezzel telik a munkanapja.