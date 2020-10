Az elmúlt 24 órában 47 637 új megerősített koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Franciaországban a szerdai 36 437 és a vasárnapi, rekordnak számító 52 010 fertőzött után – közölték az egészségügyi hatóságok csütörtökön. Emiatt Franciaországban pénteken egy hónapos általános karanténkötelezettség lép életbe: lakhelyelhagyási tilalom vonatkozik mindenkire, bezárnak a nem létszükségletet kielégítő üzletek és szolgáltató egységek, az egyetemi oktatás online folytatódik, de a bölcsődék, az óvodák, az iskolák és a gimnáziumok nyitva maradnak.

A videón pedig az látható, ahogy a párizsi lakosok csütörtökön éjfélig megpróbálják elhagyni a várost, még a kijárási tilalom előtt.

Ennek az lett az eredménye, hogy 700 kilométernyi útszakasz dugult be néhány óra leforgása alatt. Voltak olyanok is, akik nem kifelé igyekeztek a városból, hanem vissza szerettek volna jutni Párizsba az őszi szünetet lezáró hétvége előtt.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl

— Michael E. Webber (@MichaelEWebber) October 29, 2020