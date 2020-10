Olvass tovább

Már ezeket befaragni sem kis meló. Meg kell oldalni a pillangószelepek mozgatását, elkészíteni az egyedi rudazatot, és ami egy négyhengeresnél X idő az ennél a blokknál X szorozva hárommal. De biztosan megéri a befektetett munka, mert ez a gép úgy fog szólni, mintha az apokalipszis lovasai közelednének.

Természetesen a kipufogó is egyedi darab, a váltó pedig egy CL600-asról származó, ötsebességes 5G-Tronic automata. Hátul a BMW hármas széria (E36) önzáró differenciálműje dolgozik, a megállásról pedig a Porsche Cayenne Turbo fékrendszere gondoskodik.

Már a motortér látványa miatt megérte belefogni ebbe a projektbe, valószínűleg élmény lesz vele minden méter, de az építőnek már most vannak elképzelései a jövőt illetően. Ehhez a blokkhoz a Brabus is hozzányúlt, és megnövelték a lökettérfogatot 7,3 literre. Sander Groenendijk is ugyanezt szeretné elérni, valamint az automata váltót cserélné egy manuális egységre.

Aki szeretné követni a Volvo történetét ezen célok felé, az a Turbo Bricks fórumon, vagy Groenendijk Instagram oldalán találja meg a friss képeket.