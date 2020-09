Amerikában nagy divat az elpusztíthatatlanság. Ennek az egyik eszköze a Cerakote, egy néhány tized milliméteres kerámiabevonat, amellyel bármit rendkívül ellenállóvá tehetünk – elsősorban kézifegyvereket kezelnek vele, de autókat is lehet. Hasonló anyag a Line-X is, amely mindennek ellenálló matt fekete bevonatot képez az autó teljes karosszériáján és a platón is.

Ezzel kezdődött a cikkünkben szereplő Toyota Tundra átalakítása. A kerékjárati ívekre műanyag Bushwacker szélesítések kerültek, a 8,5 tonna teherbírású csörlőt a Smittybilt szállította. A gyári futóművet eldobták: helyette a légrugós egységet az Air Lift biztosította, az új lengéscsillapítók pedig a Fox Shoxtól érkeztek.

Az emelést nem milliméterekben, hanem centikben mérték: a karosszéria negyed méterrel(!) került magasabbra, így a gázlómélység eléri az egy métert.

A motor maradt gyári, az 5,7 literes V8-as benzines 381 lóerős és 543 Nm nyomatékú, elpusztíthatatlan, bár nem takarékos darab – utóbbit a 189 literes benzintartály hivatott ellensúlyozni.