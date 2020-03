Sokan maradtak otthon a kialakult helyzetben, ez látszik a reggeli csúcsidőben Waze-t használók körében is. Múlt hét hétfőhöz képest kb. 8400-zal használták kevesebben az applikációt – írta Facebook-posztjában a Waze.

Ez vélhetően annak tudható be, hogy a koronavírus miatti iskola- és intézménybezárások miatt rengetegen nem indultak el otthonról hétfő reggel. A nagyobb irodák is arra kérik vagy kötelezik alkalmazottaikat, hogy otthonról dolgozzanak, ezzel is csökkentve a vírus terjedését.