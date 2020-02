A hirdetésben szereplő, szebb napokat is látott BMW E36 coupé egy 318iS variáns, amelyben az “iS” azt jelöli, hogy az alap változatnál jóval erősebb a motortétben található négyhengeres blokk. Az alap 115 helyet 140 lóerős.

Hajtáslánc szuper azon kívül az autó egy rom. Orrán száján rohad, nincs hátsó taposó, rohadnak a küszöbök ívek sárvédők alja, még a bal első torony is. Beázik, befúj a szél, szar az összes kéder, büdös van bent, kosz van bent, én ezt már nem állok neki takarítani se, dohányos kutyás autó volt legjobb kombó (mii?? dohányzó kutya? azdemenő…). De legalább fűt és egy hangszóróból még zene is jön. Nem világit semmi hibalámpa kivéve ha belemész egy gödörbe akkor pár másodpercig az összes egyszerre. Működnek az elektromos ablakok az óra és a hőmérő is. Ülésfűtés sose volt de legalább kapcsoló van hozzá.

Fék jó, de futómű teljesen gatya, csörög zörög pattog az úton. Tetőablak nem nyílik. Majd elfelejtettem van benne éndzsöl ájsz! Így már majd 200 ló. :) Na szóval akit érdekel egyben az gyorsan keressen mert első szabadnapomon szétborítom.”

A tényleg elég csúnya állapotban lévő BMW hirdetését itt találod. Ha esetleg úgy érzed, hogy megmentenéd, 200 ezer magyar kreditet kell leszurkolni érte.

