Rengeteg sport- és luxusautó-tulajdonos csak a fűtött garázsban tartja méregdrága járműveit, ám hozzánk mindig azok az emberek állnak közelebb, akik használják, illetve ki is használják autójuk képességeit például egy versenypályán. Akiknek még ennél is több kell, azok esetleg azt is kipróbálhatják, hogy letérnek a kikövezett útról, ám ez nem mindig sül el jól, hiszen a járművet nem oda tervezték.

Az átalakítás eléggé radikális változtatásokat jelent: a 911-esek nyomtávolságát 35,5 (!) centiméterrel növelik meg, de a tengelytávot is 7,6 centivel megnyújtják. A felfüggesztés átalakításával az első tengelyen 30,5, hátul 34,3 centiméterre növelik a felfüggesztés lehetséges kilengését.

A motorhoz is hozzányúlnak a szakemberek: a sorhatost 3,6-ról 3,8 literesre növelik, és számos alkatrészt, többek között a szívócsövet is lecserélik. A végeredmény 365 lóerős teljesítmény és 420 Nm-es nyomaték. Ha ez még nem lenne elég, az autó acél alkatrészeit is könnyebbre cserélik, hogy így is nyerjenek néhány kilót.

Ekkor már csak a Sparco versenyülések és a digitális kijelzők beszerelése, valamint a szerelődoboz behelyezése van hátra, és máris mehet a csapatás, feltéve, ha kicsengettük a 380 ezer dolláros (kb. 115 millió forintos) vételárat, ami akár 650 ezer dollárig (200 millió forint) is felkúszhat a belső kárpitozástól és az egyéb extrák igénylésétől függően.