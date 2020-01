1974 májusában jelent meg a Volkswagen legújabb kompakt autója, melyet a Bogár utódjának szántak. Már az ’50-es évektől gondolkoztak azon, hogy mire cseréljék le a Bogarat, végül több prototípus és rengeteg tesztelés után a keresztmotoros, elsőkerék-hajtású autó lett a befutó. Ez a Golf, aminek formáját Giorgetto Giugiaro tervezte és már a nyolcadik generációjánál tart. Két évvel megjelenése után már sportos, GTI változatot is piacra dobtak.

Valódi globális modell a Volkswagen Golf, így már az első generáció is eljutott Amerikába. Igaz, akkor még Rabbit néven árulták és a helyi előírásoknak megfelelően más – szögletes – fényszórókat és ütközéselnyelő lökhárítókat kapott. Ezek a GTI-k már egyre inkább kultautók, így ez a Rabbit is, amit a piros csíkokkal díszített kék plüss belső mellett a korhű tuning is izgalmassá tesz.

47 ezer kilométerrel még csak nem is mondható elhasznált példánynak a Rabbit. Koni gátlók és rugók kerültek alá, a kipufogó a Techtonics Tuningtól származik. Kamei váltógomb és hátsó spoilert is beszereztek hozzá. Az 1,8-as motor sem maradt érintetlen. Eredetileg 110 lóerőt és 110 Nm-t tudott, de ebben már új vezérműtengely van és egy korhű Autotech Magnacharger kompresszor.