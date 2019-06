A Jeep Grand Cherokee eredetileg egy valódi terepjáró, mely megadja a SUV-ok kényelmét is. A hagyományos amerikai recept alapján készül és ennek megfelelően létezik belőle rettentően erős és iszonyatosan gyors változat is, aminek Trackhawk a neve és kompresszoros V8-asa 707 lóerőt teljesít. Talán senkit nem lep meg, hogy ez nem mindenkinek volt elég, például a Geiger nevű tuningcégnek sem.

Az autó már messziről is feltűnő. Egyrészt méreténél fogva, másrészt a Gulf színek miatt is, de a lényeg továbbra is a motortérben van. A V8-as motor maradt kompresszoros, de sokat gyarapodott a ménes. A német tuningcég meg sem állt 900 lóerőig, ami mellé kereken 1000 Nm nyomaték társul. Akár 312 km/órával is száguldhat a belső sávban, olyan nehézbombázót is megelőzve, mint a Lamborghini Urus.

Ahhoz képest egész jó ára van, hiszen 42 millió forintnak megfelelő összegért kínálják. A hasonló tudású konkurensek akár a duplájába is kerülhetnek. Igaz, azok gyári formájukban kínálják ezeket a tulajdonságokat.