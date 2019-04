Kezdetben még csupán a karosszéria mögé rögzített utazóláda vagy fonott kosár jelentette a csomagtartót, ám az autózás több mint 130 éves történelme alatt szépen integrálódott a csomagok szállítására kitalált megoldás. Volt egy pont, ahol megfeneklettek a mérnökök, hiszen azzal, hogy a csomagokat bepakoltunk a csomagtartóba és lecsuktuk a fedelet, majd amikor szükségünk volt rá, egyszerűen kinyitottuk, azzal minden épp tökéletesen megfelelt az elvárásoknak.

Az autógyártók viszont szeretnék megkönnyíteni az életünket, ezért találták ki a gombnyomásra, elektromosan felnyíló csomagtérfedelet. Aztán ezt fejelték meg a láblendítéssel nyitható verzióval. Ami egyelőre minden autónál elég ritkán működik jól. Ez lett ugyebár arra kitalálta, hogyha még a fülünkön is bevásárlószatyor lóg, akkor az autó alatti területen lábbal suhintva feltárul a raktér. Mutatjuk is, mennyire kényelmes és egyszerű is ez a gyakorlatban:



Még jó, hogy nem csak olyan drága autókon van ez, mint a Ford Explorer vagy az Audi Q5-ös: