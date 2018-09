A 45 éves hölgy új gyorsasági világrekordot állított be, amikor 183,9 mérföld/órás (295 km/óra) sebességet ért el speciális kerékpárja nyergében. Mueller-Korenek már eddig is rekorder volt: 2016-ban 235,5 kilométer/órás sebességgel lett minden idők leggyorsabb női kerékpárosa, de most a legjobb férfi eredményt, Fred Rompelberg által 1995-ben felállított 268,8 km/órát is túlszárnyalta.

A rekordhoz kellet egy megfelelő helyszín, esetünkben Bonneville végtelen sós síksága, és egy szélárnyékot biztosító, a rekordkísérletre kialakított versenyautó.

Shea Holbrook vezette a gyorsulási pályákról származó versenygépet, ami 90 mérföldes tempóig vontatta a kerékpárt, ekkor leoldott a vontatókötél, és Mueller-Korenek teljes erőből a pedálba taposott, hogy tudja tartani az egyre gyorsuló versenyautóval az iramot.

A sós síkság tökéletesen vízszintes, de maga a felület nem épp aszfalt, félemeletes élmény lehetett ezen a talajon közel háromszázzal tekerni.