A Las Vegas-ban rendezett SEMA Show-ra készülnek ezzel a Hyundai Ioniq-kal, melyet természetesen nem hagyhattak gyári formájában. Az amerikai kiállításon minden ér, aminek kereke van és különleges, ide nem lehet elég feltűnő autót hozni, mert rettentően erős a mezőny, ezért maguk a gyártók is mindig faragnak saját tökéletesre csiszolt gépeiken, hogy megállják a helyüket a színes forgatagban.

A hibrid autó még mindig a fenntartható jövő és a takarékosság guruló szobra, de egyre nagyobb teret nyer, arról azonban sokan megfeledkeznek, hogy a nehéz akksikat és a villanyos hajtást nem csak a világ megmentésére lehet használni. Ezt mutatják az olyan szupersportkocsik is, mint a LaFerrari, de ezek jóformán elérhetetlenek. A Hyundai Ioniq azonban a Toyota Prius alternatíívájaként már sokkal inkább közel van a hétköznapi emberhez. Ezért fogtak egyet és igyekeztek belőle pályautót készíteni.

A motort 200 lóerő fölé izmosították, mely az eredeti 120 lóval szemben eleve jelentős változás, a nyomaték 395 Nm-re növekedett. A villanymotort a Kona elektromos változatából tették át az Ioniq-ba, valamint önzáró differenciálművet is kapott az autó. Keményebb futóművet, Wilwood fékeket és Volk TE37-es felniken feszülő 275 széles Bridgestone RE71 gumikat is dobtak rá. A megnövekedett teljesítmény és az igénybevétel miatt a hűtésen is dolgoztak.

Álló helyzetből 6 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra, nulláról 100 mérföld/órás sebességre (160 km/óra) pedig 15,7 másodperc kell neki. A végsebessége 185 km/óra környéki.