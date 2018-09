Tegnap adta ki a rendőrség a hírt, hogy mostantól hivatalosan is lesből fogják használni a traffipaxokat, vége a “jó világnak”, nem lesz többé út szélén felállított, messziről észrevehető háromlábú és/vagy rendőrautó.

Nincs is ezzel gond egyébként, ez Európa szerte így van: a rendőrök elbújnak ha sebességet mérnek. Így ugyanis hatékonyabban rá lehet venni az autósokat arra, hogy lassabban közlekedjenek, hiszen bárhol állhat a szerv, aki éppen traffipaxozik, nehéz észrevenni, óvatosan kell közlekedni. És különben is, ha tudatosan szabálykövető vagy, akkor akár egy fa tetejéről vagy egy lesötétített ablakú civil autóból is mérhetnek, sosem fogsz csekket kapni.

De ha még ezek után is leküzdhetetlen tudásvágy lángol benne az iránt, hogy megtudd, honnan mérnek, akkor van pár eszköz, amivel könnyedén képbe kerülhetsz.

Police.hu

A rendőrség hivatalos oldalán megtalálhatod megyékre lebontva, hogy az adott hónapban pontosan mikor és hol fognak sebességet mérni mobil eszközökkel.

Waze

Telefonos GPS applikáció, ami nem csak abban segít, hogy mesteri módon elkerüld a dugókat, de a traffipaxokra is figyelmeztet.

Traffihunter

Szintén egy telefonos alkalmazás, ami a Police.hu információi, és a felhasználók jelentései alapján mondja meg neked, hogy hol kell traffipaxra számítani. Egész részletesen be lehet állítani, nem hiába ez volt Magyarországon a legnépszerűbb telefonos applikáció néhány éve.

A jó öreg villantás

Ha a szembejövő autós duplán felvillantja a reflektort, akkor tudod, hogy hamarosan rendőri ellenőrzésre vagy traffipaxra számíthatsz. Tavaly megkérdeztük a rendőrséget, hogy szabad-e jelezni a többi autósnak a traffipaxot, válaszukat ITT találod.