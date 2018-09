Figyelmeztetésként is értelmezhető közleményt közölt honlapján a rendőrség. A lényeg, hogy indulnak a lesből végzett mérések, mert a közlekedők jelenleg “nem partnerek”.

Mára bebizonyosodott, hogy a rendőrség e vállalásával egyre inkább magára marad. Az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a közlekedők jogkövetési hajlandósága: a baleseti számok – és a mögöttük húzódó jogsértések – változatlan rendőrségi gyakorlat és ellenőrzési intenzitás mellett, nőttek. Az előre bejelentett, jól látható módon végzett ellenőrzések nem jelentenek általános visszatartó erőt. A közlekedők egy része csak addig tartja be a szabályokat, amíg úgy érzi, hogy a hatóság látóterében van, és esetleges mulasztásának elmarasztalás lehet a következménye.

A rendőri intézkedési kultúra nem szakadhat el a valóságtól. A közlekedési helyzet javítása, a balesetek számának csökkentése érdekében a rendőrség a jogszabályok által biztosított keretek között szükségesnek látja az ellenőrzési módszerek, eszközök bővítését. Mivel jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz nem határozza meg, hogy az ellenőrzéshez használt készüléket a közlekedők számára jól láthatóan kell elhelyezni, ebből az is következik, hogy azok akár rejtve is használhatók. Az ellenőrzéseknek ez a módja nemzetközileg elfogadott gyakorlat, Európa számos országában (pl.: Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Németország, Franciaország) alkalmazzák.

A közlekedésbiztonsági helyzet alakulásában kiemelt jelentősége van a társadalmi szerepvállalásnak. Ez alatt a társadalmi szervezetek, a média felelősségén túl az egyének felelősségét is kell érteni, amelybe nem csak a járművezetők tartoznak bele. Egyes kiemelt jogsértések elkövetésekor (ittas vagy bódult állapotban vezetés, sebességtúllépés, kézben tartott mobiltelefon használata) más is utazik a járműben, így az utasoktól is elvártható, hogy a saját biztonságuk érdekében felhívják a járművezető figyelmét a jogkövető magatartásra.

Mindezekre tekintettel az elkövetkező időszakban a rendőrség közlekedésrendészeti akciókkal és kampányokkal lép fel a legveszélyesebb közlekedési magatartások ellen és az olyan jogsértések feltárásáért, amelyeknek a közlekedésbiztonsági helyzet alakulására kiemelt jelentősége van (pl.: sebességtúllépés, ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés, a gyorsforgalmi utakon a leállósáv használatára vonatkozó szabályok megtartásának, a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése). A programok között prioritást élvez a közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek, a gyalogosoknak, a kerékpárosoknak és a motorkerékpárosoknak a védelme. Az ellenőrzések célja nem a bírságbevételek növelése, hanem a negatív folyamatok megfékezése, a közlekedésbiztonsági helyzet javítása. Mindannyiunk közös érdeke, hogy kevesebben sérüljenek meg vagy veszítsék életüket az utakon.

Forrás: Police.hu