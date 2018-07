A The Nare Hotel tündéri tengerparti szálloda, amelyet eddig a környék páratlan nyugalma és szépsége miatt kedveltek a tehetős vendégek (főszezonban egy tengerre néző kétszemélyes szoba ára mintegy 200 000 Ft éjszakánként), mostantól viszont a világ legrégebb óta változatlan formában gyártott sportautójával: egy Morgan 4/4-essel is fokozhatják a hétvége élményét.

A Morgan Motor Company az ország legjobb családi butikhoteljeit tömörítő Pride of Britain Hotels szervezettel között együttműködése értelmében hamarosan több helyszínen is elérhetővé teszi a Morgan 4/4 egy-egy példányát – nincs is annál szebb, mint egy 1936 óta gyártott autó csomagtartó-rácsára felszíjazni egy piknikkosarat, és nekivágni a festői dél-angliai domboknak, hogy megkeressük a tökéletes mezőt egy falatozásra.

Persze a nosztalgikus élményt nem adják olcsón: 24 órára mintegy 90 ezer forintba kerül a Morgan bérlése. Mindenesetre feljegyeztük magunknak a címet: ha nyerünk a lottón, ennyivel igazán tartozunk magunknak.