Idő előtt vet véget a BMW M3-as karrierjének a szigorúbb emissziós norma, amit a modell sorhatos biturbója nem lenne képes teljesíteni fejlesztések nélkül. Az M4-es ugyan a hírek szerint megkapja ezeket, de az M3-as már egyébként is modellciklusa végéhez közeledik, ezért gazdaságilag nem indokolt a négyajtósba is belepakolni a frissített technikát. Ennek megfelelően az M3-as augusztusban eltűnhet a kínálatból és az utódlásra még két évet kell várni.

Amíg viszont lehet kapni, addig a BMW is ezerrel buzdítja a vásárlókat, akiknek egy része kedveli az egyediséget. Európában közel sem akkora divat a kellő mennyiségű pénzért bármilyen kérést teljesítő Individual program, de Amerikában egyre több ilyen autót adnak át. Most az Urban Green-nek nevezett, leginkább katonai zöldhöz hasonlító árnyalattal szerettek volna kedvet csinálni ehhez a bajrok. A különleges szín mellé rengeteg karbon kiegészítőt is feldobtak rá az M Performance kínálatból.

A BMW M3-as Competition csomagos változata 450 lóerős, 550 Nm csúcsnyomatékú és áthangolt futóművével, valamint menetstabilizáló rendszerével jóval harmonikusabb az alapmodellnél. Álló helyzetből 100-ra 4 másodperc alatt gyorsul, a végsebesség 250 km/óránál elektronikusan korlátozott.