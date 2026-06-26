1100 méteres magasságban, a Franciaországban található Salève hegyen mutatkozott be a Škoda eddig legnagyobb elektromos autója, a hétüléses Peaq. Ez már a Škoda negyedik elektromos autója az Epiq, Elroq, Enyaq modellek mellett.

A Genf teraszának is nevezett hegyszirten, illetve alatta igazi Tour de France hangulatot hoztak el kedden a szervezők: a világpremieren a Škoda új márkanagykövete, Chris Froome, négyszeres Tour de France győztes köszöntette a vendégeket, aki az alaptáborból aztán egy kisebb, vállalkozó kedvű csoporttal felbiciklizett a Salève hegyen található szirtre. A többiek pedig a lanovkával emelkedhettek a magasba, hogy megcsodálják a Škoda kínálat legnagyobb és legimpozánsabb tagját.

Mondhatjuk úgy is, hogy a névválasztással a márka hű volt ahhoz, amit az új modellel képvisel, hiszen a „Peaq” az angol „peak” szó a „csúcs”-ot jelenti. A hegyszirten lévő kilátó, Bastian‑toronyhoz vezető felvonót 1932-ben nyitották meg, abban az évben amikor a Škoda bemutatta a négyhengeres motorral szerelt 932-es modellt. Klaus Zellmer, a Škoda vezérigazgatója azonban csak saját érkezéséig idézte fel a márka történelmét és elárulta, hogy négy éve, amikor kinevezték a Škoda élére, akkor éppen a Peaq volt az, amin elkezdtek dolgozni.

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Külső

Az új Škoda Peaq dizánja abból a „Modern Solid” látványkészletből építkezik, amelyet még a Vision 7S tanulmányautóval vezettek be 2022-ben. (Ugyanezt a formanyelvet használja az egy hónappal ezelőtt bemutatott Škoda Epiq is.) Bár ez egy teljesen új csapásirányt jelent a cseh márka történetében, azért nyomokban tartalmaz utalásokat a korábbi Škoda modellekre is.

„A karakteres Škoda dizájn örökség ebben az autóban is felfedezhető. Ilyen például a szögletes vonalvezetésű motorháztető, valamint a függőleges hűtőmaszk lamellákat idéző elem a két fényszóró között, a motorháztető alatt” – hangsúlyozta Oliver Stefani, a Škoda Auto vezető tervezője a Vezess kérdésére. Hozzátette: fontos, hogy legyen valamiféle dizájn kapcsolat a különféle modell generációk között, mert ha ezt elmulasztanák megtenni, akkor véleménye szerint elveszítenék a vásárlók egy részét.

Egyik legfontosabb és legkarakteresebb jellemzője a T-alakú elülső, valamint hátsó lámpa. A legmagasabb felszereltség esetén elől LED-mátrix jár, hátul viszont sztenderdnek számít az animált irányjelző. A minél harmonikusabb, letisztultabb és minimalistább megjelenés érdekében a tervezők elől és hátul is egyaránt összekötötték egy fekete sávval a lámpatesteket. Kerülték a szögletességet: a tető ívelt és a kerékjárati ívek is szépen kerekednek, pedig a fényszórók stílusából akár a szögletesség is csábító megoldás lehetett volna a tervezők számára.

Ugyancsak a harmónia jegyében az elülső lökhárító oldalsó fekete betétei optikailag összekapcsolódnak a karosszériát védő műanyaglécekkel. A hátsó ablak felett pedig egy integrált tetőspoiler van, amely hasonlít az Enyaq és az Elroq esetében alkalmazott megoldáshoz. Karosszériába simuló kilincseket viszont most először alkalmaz a Mladá Boleslav-i gyártó.

A Peaq jelenleg a legnagyobb Škoda, ami elérhető. Impozáns külső méretekkel büszkélkedhet, hiszen 4874 mm hosszú. 116 mm-rel nagyobb, mint a Kodiaq az eddig legnagyobb SUV a márkánál. Az első és a hátsó tengely között 2965 mm-es távolság van, amivel 174 mm-t ver rá Kodiaq-ra és 124 mm-t a Superb-re. A grandiózus méretek ellenére a Peaq kiváló légellenállási együtthatóval (cw = 0,249) büszkélkedhet, ami kifejezetten kedvező egy ekkora SUV-jellegű elektromos autónál.

Az utasok nagy méretű oldalablakok keresztül gyönyörködhetnek a tájban, de akár az égboltot is fürkészhetik a panoráma tetőn keresztül, amely a valaha volt legnagyobb méretű az eddigi Škoda modellek történetében. Egészen pontosan 2.1 m2-t tesz ki.

A Peaq 10 féle karosszéria színben, 19-21 colos felnikkel válaszható. A Sportline felszereltség esetén fekete tetővel, kvázi kétszínben is kérhető.

Ha valaki szeret váratlan részleteket felfedezni a Peaq-on, akkor érdemes a szélvédőt hosszabb ideig pásztázni a szemünkkel. A sarkában ugyanis a márka biciklis örökségre való utalás is felfedezhető három Slavia kerékpár sziluettjének személyében. A szélvédő tisztító folyadék fúvókáit azonban felesleges lenne keresni, mivel azok az ablaktörlő lapátokba vannak integrálva.

Belső

A Peaq-ba kényelmesen lehet beszállni a nagy szögben nyíló elülső ajtóknak köszönhetően. A hátsó sorokban helyet foglalók számára is meglehetősen széles és magas ajtók állnak rendelkezésre. A padló egyáltalán nincs magasan, így nem lehet olyan érzése az embernek, mintha a lábait a fülek mellé kellene húzni. Mind a válltér, mind a fejtér, mind pedig a lábtér tekintetében tágasnak mondható a Peaq.

Öt ülés esetén 935 literes, hét ülő alkalmatosságnál pedig 299 literes csomagtartóval számolhatunk. A motorháztető alatt ugyanakkor még megtalálható egy 37 literes tároló, amiben tökéletesen elrejthető a töltéshez használt kábel.

A műszerfal nem magas, könnyen áttekinthető, már-már technokrata. Bár a műszeregység is digitális, a tekinteteket leginkább a 34,54 cm átmérőjű színes érintőképernyő vonzza, amely az infotainment és fedélzeti szórakoztató rendszer kezelésére szolgál. A kijelző most először álló formátumú és olyan nagy, hogy a hátsó üléssorokból is tökéletesen látni. A két ülés között lévő elem kiváló rendszerező: a felnyitható könyöklőben kisebb-nagyobb fakkok, előtte pedig két pohártartó is rendelkezésre áll.

Az utastér tetszés szerint szabható ízlésre. A modell alapvetően ötféle – Suite Black, Suite Ceramique, Lodge, Loft és Sportline – belső kialakítással készülhet. A két csúcsváltozatnak számító Suite kivitelek a prémium érzetű Techtona bőrpótló anyagot használják: a Suite Black – a nevéből adódóan – fekete, a Suite Ceramique pedig világosszürke árnyalatban.

A Lodge belső sötétszürke szövetkárpitot kombinál zöld Techtona betétekkel, míg az alapfelszereltségű Loft fekete üléskárpitozást kaphat, amelyhez világosszürke Techtona díszítések társulnak a műszerfalon és az ajtókon, valamint fekete Techtona a középső kartámaszon. A Sportline Lounge sportos kagyló üléseket nyújt, fekete Techtona és fekete Suedia kárpitozással, illetve fehér kontrasztvarrással. Minden belső kialakítás hangulatvilágítást és fűthető, kétküllős multifunkciós kormánykereket tartalmaz alapáron, a Sportline esetében pedig háromküllős sportkormány jár.

Minden belső kialakításhoz opcionálisan megrendelhető a Relax-csomag, amely szintén debütál a Škoda modellpalettáján és ami a Peaq-ot gyakorlatilag egy négykeréken guruló lounge-dzsá alakítja. A csomag része még az ergonomikus kialakítású, elektronos állítható és fűthető elülső ülés. A felszereltséghez szellőztetés, masszázsfunkció és elektromosan állítható lábtámaszok is tartoznak.

A Relax-csomag része a Sonos által fejlesztett, 16 hangszórós, 755 wattos, prémium hangrendszer, valamint egy wellness-alkalmazás is, amely hatféle módot – többek között relaxációs, illetve energizáló beállításokat kínál. Az alkalmazás a klímaberendezés, a hangulatvilágítás és az ülésmasszázs összehangolt vezérlésével teremti meg a kívánt atmoszférát. Végül, de nem utolsósorban fontos még említést tenni a két kiegészítő párnácskákról, amelyek a Relax-csomag esetén kerülhetnek az elülső ülések fejtámláira. A középkonzolba integrált, összecsukható asztalkának pedig nagy hasznát vehetik az elől ülők.

A Relax mellett további öt választható felszereltségi csomag érhető el – a Convenience, a Tech, az Assist, a Winter és a Simply Clever. Ezek a csomagok az egyéni igényektől függően tehetik a Peaq belső terét még praktikusabbá, kényelmesebbé és felhasználóbarátabbá. A teljesség igénye nélkül: az Assist-csomag tartalmazza a Travel Assist 3.0 vezetéstámogató rendszert, valamint a kiterjesztett valóságot használó head-up kijelzőt, továbbá az Intelligent Park Assist félautomata parkolórendszert. A Simply Clever csomag pedig a Škoda védjegyének számító praktikumot nyújtja, mivel táblagéptartót, töltőkábel-tisztítót, valamint az elülső utasoldali ajtóba rejtett esernyőt, illetve egy szemetest is kapunk vele.

Technika

A Peaq kétféle – nettó 59 kWh és 86 kWh kapacitású – nikkel-mangán-kobalt (NMC) kémiájú akkumulátorral készül. Utóbbi a legnagyobb kapacitású telep, amit eddig valaha Škoda személyautóba építettek. A kisebb 27 perc alatt 80%-ra tölthető fel, a nagyobbnál pedig ez a művelet 28 percet vesz igénybe. Érdekesség, hogy a Peaq akkumulátora akár külső áramforrásként is használható, mivel a jobb hátsó keréknél, csomagtartó belső felén rendelkezésre áll egy 230 voltos csatlakozó.

A leendő vásárlók háromféle teljesítményszint közül választhatnak. A Peaq 60 hátsókerék-hajtással, 59 kWh kapacitású akksival, 150 kW (204 LE) teljesítményű villanymotorral készül. Egy feltöltéssel 450 km-t tud megtenni és 8,4 másodperc alatt gyorsul fel nulláról százra. Maximum 160 km/órás sebességgel lehet vele hasítani.

A Peaq 90 és a Peaq 90x egyaránt a nagyobb telepet használja, de míg előbbi hátsókerék-hajtású, addig az utóbbit már összkerékhajtással vértezték fel. A Peaq 90 120 kW-os (163 LE) teljesítmény és 545 Nm-es nyomaték leadására képes, míg a kínálat tetőfokát képviselő változat 220 kW (299 LE) teljesítményt kínál. A gyorsulás terén nyilván a legerősebb viszi a prímet köztük: a Peaq 90 7,1 másodperc, a Peaq 90x pedig 6,7 másodperc alatt futja a százat. A végsebesség mindkét hajtásrendszer esetén 180 km/óra, egy feltöltéssel pedig 610, illetve 640 kilométert képesek megtenni.

A hátsókerék-hajtású változatoknál egy állandó mágneses szinkronmotor mozgatja az autót, míg a Peaq 90x esetében ehhez egy második, az első tengelyre szerelt aszinkron elektromotor is társul. Ez a plusz első motor szükség esetén kapcsolódik be, így a 90x már valódi összkerékhajtást kínál. Az energia-visszanyerés, a szabadfutás mód és az ECO-asszisztens segítségével minden változatnál hatékonyan használható fel a rendelkezésre álló hatótáv.

A Peaq opcionálisan vonóhoroggal is megrendelhető. A Peaq 60 1800 kg fékezett tömeget, a Peaq 90 pedig 2000 kg fékezett tömeget vontathat. Mindhárom variáns legfeljebb 750 fékezetlen tömeg vonatására alkalmas.

A modell elől MacPherson rugóstagos felfüggesztést és tárcsafékeket alkalmaz, hátul pedig ötlengőkaros felfüggesztést építenek be, amelyek alacsony karbantartási igényű dobfékekkel rendelkeznek. Utóbbi azért elegendő, mert a hajtott hátsó tengelyen a regeneratív fékezés a mindennapi használat során a lassítás döntő részét elvégzi. B üzemmódban a rekuperáció önmagában a fékezési igény több mint 95%-át lefedi, így a mechanikus fékekre csak ritkán lehet szükség.

A Peaq számos vezetéstámogató rendszerrel érkezik, amelyek között megtalálható alapfelszereltségként a Front Assist, a kereszteződés-asszisztens, a kanyarodássegítő, a holttérfigyelő és sávváltást segítő rendszer. Az opcionális tételek listáján pedig a Travel Assist 3.0 – a Škoda jelenleg elérhető legfejlettebb vezetéstámogató megoldása is megtalálható. De megrendelhető hozzá a Top Area View 360°, amely a külső kamerák révén precíz nézetet ad a jármű környezetéről. A Peaq emellett az Intelligent Park Assist-tal is kérhető. A biztonsági felszereltség részeként tíz légzsák – köztük középső és hátsó oldallégzsákok – gondoskodik az utasok védelméről.