A robusztus ajtót feltárva a második generációs Kodiaq RS utastere azonnal egyértelművé teszi a beszálló számára, hogy a Skoda végérvényesen búcsút intett az olcsó, kopogós műanyagok korszakának. A magas szintet megütő, de nem túltolt anyagminőség, a régi vágású, mégis modern elrendezés, az okos ötletekkel kiegészített ergonómiai megoldások mind mutatják, hogy a józan haladást hogy lehet képviselni ma az európai autópiacon.

Mivel ez itt a csúcskivitel, sok variáció nincs, kérhetünk bőrmentes, és valódi állatokból származó, tartós, illatos, kényelmes bőrkárpitozású üléseket. Ezek inkább kényelmesek, mint sportosak, messze állnak a derekat keményen fogó Recaro stílustól, az marad a Cupra sajátja a Volkswagen-családban. Szélesek, kihúzható combtámasszal, nagy mozgástartománnyal. Talán az integrált fejtámla is túlzás, egy állítható kivitel főleg alacsonyabb sofőröknek kényelmesebb lehetne.

Az üléseken felfedezhető vörös dekorációs varrás visszaköszön a kormányon és a műszerfalon is, ahol szintén bőr, de itt utánzat borítja a legnagyobb felületeket. Finoman mozognak a szellőzőrostélyok, ahová kézzel elérünk puha felülettel találkozunk, és még az ajtózsebek is zörgésmentességet garantáló bélést kaptak, amit például az új Audi A6 nem tud elmondani magáról.

Kormánya régi ismerős, a negyedik generációs Octavia óta ezt az elrendezést használják a csehek. Kicsit változott a forma, a felirat, de ez maradt a kerek, háromküllős megszokott volán, belesimul a kézbe, menő a perforált bőr, gombjai, és két tekerőkapcsolója pedig könnyen, egyszerűen használhatók. Tipikusan olyan megoldás, amire húsz év múlva is azt írnánk, hogy jó, amíg kormánnyal irányítunk autót, addig ennél sokkal kényelmesebbet nem lehet összehozni.

Már itt érezhető, hogy a Skodánál nem tettek minden tétet a gombpusztító trendekre, inkább hibrid megoldást válaszottak, és azt is okosan. Oké, van terpeszkedő tablet középen, 13 colos laptop kijelzőkre hajazó méretben. Ehhez jár az egyik különös extra, a törlő kis hasáb, amivel gyári megoldással tüntethetők el az ujjlenyomatok. Némileg erőltetett, azért egy mikroszálas kendő ma már minden sarkon akad.

Működése, válaszideje gyors, a menürendszer logikus, könnyen jutunk el a fontos funkciókhoz, és természetesen támogatja a vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto okostelefon-integrációt. Viszontlegtöbbet nem ezt fogjuk tapogatni, hanem a hagyományos klímakonzol helyére telepített három forgótárcsát.

Ez a Smart Dials rendszer, aminek különlegessége, hogy nyomásra a forgótárcsák funkciója változik, és a gyűrűn belül találhat 32 milliméteres apró OLED kijelzőn látjuk az épp aktuális beállítást. A két szélsővel a kétzónás klíma hőfokát, valamint az ülések hűtését és fűtését szabályozhatjuk. A középső forgókapcsolóval a hangerőt lőhetjük be, a menetmódok között válthatunk, sőt, még a térképen is nagyíthatunk vele.

A gyakorlatban tényleg kényelmes használni: kiküszöböli a tisztán érintőképernyős rendszerek sokszor idegőrlő és balesetveszélyes menüben barangolását. A középkonzolt két elhúzható roló teszi teljesen zárhatóvá, amelyek egy tárolórekeszt és egy bővíthető pohártartót rejtenek.

Utóbbi roppant praktikus: ha két italnak kell a hely, csak kihajtjuk, használaton kívül pedig egyszerűen összecsukható. A rekesz legelső részében, egy mélyebb üregben kapott helyet az egymás mellé beépített két indukciós töltőpad. Ez a megoldás egyidejűleg két okostelefont képes 15 wattal tölteni. Ugyancsak jól használhatók az USB-aljzatok, amelyek 45 wattos teljesítményt nyújtanak.

A klasszikus Simply Clever megoldások a legerősebb nagymedvéből sem maradtak ki: a vezetőoldali ajtóba rejtett esernyőt találunk, de nagyon hasznos a tanksapkába rejtett jégkaparó (gumiabroncs-profil mélységmérővel), valamint az ajtók élét nyitáskor védő, automatikusan kipattanó és visszahúzódó mechanikus műanyag élvédők is.

A helykínálat mind az első, mind a második sorban méltó az autó külső méreteihez, báltermekbe illő lábtér, szellős fejtér, és vállban sem érnek össze hátul a testesebb felnőttek sem. A második sor ülései sínen tologathatók és a háttámlájuk dőlésszöge is állítható, így a lábtér rovására lehet növelni a csomagteret, ha valami hosszú, nagy rakománnyal kell elboldogulni.

Az ötüléses verzió csomagtere elképesztő, alaphelyzetben 910 literes, amely a hátsó ülések ledöntésével egy furgonokat megszégyenítő 2105 literes, sík padlójú raktérré bővíthető. Az opciós harmadik üléssor rendelhető extra, ezek ott voltak a tesztautóban is. Itt nincs Isofix rögzítési pont (viszont a két hátsó ülés mellett a jobb első ülésen van!), de a fejtér élhető, és a lábtérrel lehet játszani a második sor rovására. A harmadik sor teljesen eltűnik a sík padlóban, és nem csorbítja nagyban a csomagteret: ilyenkor 845 literes, bendőszerű űr áll a család rendelkezésére a babakocsik és bőröndök elnyelésére, de hét utassal is marad még 340 literes tér, ami tényleg nem mondható jelképesnek.