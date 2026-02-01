A beltér egyszerű és funkcionális benyomást kelt, a tesztelt konzervatív összeállításban pedig nem túl vidám, de aki akar egész mókás színekkel dobhatja fel a műszerfalat. Ami minden modell esetén adott az a 2 különféle színű, hangulatú háttérvilágítás, bár ezek sem jelennek meg túl markánsan az utastérben.

15 fotó

Az árazás összkerékhajtással felkúszhat a 17 millió forintos tartományba, ahol azért többet kell adni a fapados berendezésnél, és ha nem is teljes magabiztossággal, de azért az eVitara hozza az elvárt szintet. Az összeszerelés minőségére most sem lehet panasz, a kormány jó fogású, kellemes bőrhatású borítással, és bár jellemzően kemény, pőre műanyagok tekintenek vissza ránk, ezek legalább többféle, szemnek kedves textúrát, mintázatot kaptak.

A középkonzol olcsó magas fényű borítása öngól az eVitara esetén is, pont a menetválasztó tárcsa környékét vonták be ezzel, ahol az ember minden beüléskor matat, és óhatatlanul összekarcolja a felületet.

Hasonlóan vegyes a kép az ülések esetén is, strapabírónak tűnnek, átlagos kényelmet adnak, de melengető komfortot, több beállítási lehetőséget nem kapunk még ezen a felszereltségi szinten sem. Pedig nem ritka már a masszázsfunkció, a kihajtható lábtámasz, vagy az ülésszellőztetés sem ebben az ársávban.

A fedélzeti rendszer két képernyővel működik, amelyek közös panelba integrálva kaptak helyet. A műszeregység 10,25 colos, a központi kijelző 10,1 col méretű, és szerencsére ez alatt vannak fizikai gombok, amelyekkel a klíma könnyen vezérelhető, valamint a hangerőt is állíthatjuk klasszikus tekerőgombbal. Ezekre égető szükség van, mert a rendszer lassú. Nehéz eldönteni, hogy az animációk miatt darabos, vagy eleve az alacsony számítási kapacitás miatt a holtidőt akarták kitölteni a komótosan forgó ülésekkel, és egyéb funkciókat ábrázoló, mozgó grafikákkal.

A probléma állatorvosi lova az ülésfűtés, amit csak akkor tudunk érdemben állítani, ha megtörtént a grafikai intro, és beforogtak a képbe az első ülések. Sok PC-játékban voltak ilyen töltési animációk, amik szórakoztatták az embert, mire bejött maga a játék, de 2026-ban jó lenne azonnal szembesülni azzal a funkcióval, amire épp ráböktünk.

Nem jobb a kamerarendszer képe sem, ez is több éves lemaradást mutat a szegmens élvonalához képest, a felbontás alacsony, a kép kásás, kevés fényben alig látszik valami.

Praktikum terén viszont az örökzöld klasszikusokkal operál az eVitara, jól használható tárolót rejt a könyöklő, két pohártartó, és egy mély polc jutott még a középkonzolra, a konnektivitásról pedig több szinten gondoskodtak van régimódi USB-A-s töltőcsatlakozó is a ma megszokott USB-C mellett elöl-hátul, valamint rendelhető extra a vezeték nélküli töltő is, illetve egy klasszikus 12 voltos ajzatot is találunk elöl.

Az Android Auto és Apple Carplay is vezeték nélküli csatlakozással kapcsolható az autó fedélzeti rendszeréhez. Ennek folyamata sem volt túl zökkenőmentes, viszont a zene egész élvezhető minőségben szólalt meg a tesztautóban, köszönhetően a 9 hangszórós Infinity hangrendszerrel, ami külön mélynyomóval küldi a basszust.

Az utastér fénypontja a második sor, ami a kompakt méret ellenére egész tágas, sínen csúsztatva hosszirányban lehet változtatni az ülőpad helyzetét, így sakkozni a csomagtér és a lábtér között. A sík padlóval együtt ez kiváló komfortot eredményez, és még a villanyautókra jellemző alacsony üléspad jelensége sem érezhető az eVitara esetén, a combokat jól alátámasztó üléseket kapunk.

Ha a csomagteret nézzük, akkor azért van hova fejlődnie a típusnak: a benzines Vitara 375 litert tudott, itt be kell érnünk 238-310 literrel a hátsó üléspad helyzetétől függően. Ebben a méretben a benzines S-Cross csomagtartója 430 literes, a Kia EV3-é 460, a Peugeot e-2008 – 434 liter, a Ford Puma Gen-E – 523 liter, a Hyundai Kona Electric – 466 liter. Ha lehajtjuk az amúgy praktikusan immár három részletben 40:20:40 arányban dönthető háttámlákat akkor 1052 literes a tér, de a konkurensek ebben is beelőzik az eVitarát, pl. a Kia EV3 1250 liter.

Az akkumulátorok és a hátsó motor (az összkerekes verzióban) helyet kérnek. A hátsó ülések dönthetők, de sík padlót ne várjunk. Frunk (első csomagtartó)? Nincs. A motorháztető alatt az elektronika és a klímarendszer trónol, kábeleknek ott nincs hely.