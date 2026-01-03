Az előző generációhoz képest rendkívül sokat javult a Tourneo belső tere. Utastere tágas térrel, remek anyagokkal, rugalmasan alakítható üléskiosztással és modern fedélzeti megoldásokkal fogadja az utazni vágyókat.

A tesztelt modell nyolcszemélyes változatban (létezik hat és kilenc üléses változat is) érkezett, elől kettő, a második és harmadik üléssorban pedig 3-3 ülőalkalmatosság áll rendelkezésre. A padlóba épített síneknek, valamint az üléseken lévő fogantyúknak köszönhetően a székek tetszőlegesen csúsztathatók. Vagyis könnyedén növelhető, vagy szűkíthető az üléstáv, ami végső soron a raktér méretére lesz hatással. Minimális esetben 672, maximális esetben pedig 4683 literes lehet a csomagtér. A modell kétszárnyú, illetve felfelé nyíló hátsó ajtókkal egyaránt rendelhető. A kétoldali tolóajtó csak az Active felszereltségtől felfelé elérhető.

Az ülések síkba hajtásával természetesen akár nagyobb méretű tárgyak is szállíthatók a Tourneo-ban, de azért nem teherautó, így figyelni kell, hogy ne szállítsunk olyat, ami kárt tehet a műbőr ülésekben, a kárpitozott tetőben, vagy a panoráma üvegtetőben. Valamennyi ülésnél ISOFIX-rögzítő pontok találhatók, így nem kell kompromisszumot kötni a gyerekülések beszerelése terén. A Ford Tourneo Custom PHEV hivatalos vontatási kapacitása legfeljebb 2 500 kg fékezett utánfutóval, és 750 kg fékezetlen utánfutóval.

Az ülések elforgathatók, vagy kivehetők. Érdekes kialakítás, amikor a két hátsó üléssort egymással szembe fordítva használják. Ebben az esetben hatalmas lábtér, és lounge-hangulat fogadja a fedélzeten utazókat. Az elülső ülések elektromosan állíthatók, ugyanakkor az ülésfűtést nemcsak az elől, hanem második és harmadik üléssorban ülők is élvezhetik a zimankós reggeleken. Ezen túlmenően hátra külön klímazóna állítható be, így az ott helyet foglalóknak nem kell a sofőr preferenciáira támaszkodniuk. Fizikailag csak a tolóajtókon található kis ablakokon engedhető be friss levegő. Az első ülésekhez kihúzható combtámasz is tartozik.

A magasságban és tengelyirányban is állítható kormánnyal többféle magasságú sofőr is könnyen magához szabhatja a vezetési pozíciót. A kormánykerék mögött digitális műszeregységet nézünk, tőle jobbra 13 colos érintőképernyő szerepel, amelyen negyedik generációs Snyc infotainment rendszer fut. Utóbbi Android és iOS rendszerű okostelefonok tükrözésére is alkalmas a Bluetooth-kapcsolaton keresztül, ha nem a gyári navigációs rendszert használnánk.

A műszerfal kidolgozása igényes és praktikus. Figyeltek például arra, hogy a pohártartó ne takarja ki a nagy méretű külső visszapillantókat.

Széleskörű lehetőséget kínál a Custom modell a mobil eszközök töltésére, ott a középső konzolban található vezeték nélküli telefontöltő, a látható helyeken elhelyezett USB-C csatlakozók, valamint a 230V-os aljzat. Az USB töltőpontokból minden üléssorba jutott, így menet közben bőven akad lehetőség az okostelefonok, vagy egyéb kütyük töltésére. Az opcionálisan rendelhető B&O prémium hangrendszer jó hangélményt nyújt, amely különösen hosszú utak során jelent nagy előnyt. A Tourneo Customot több légzsákkal (első, oldalsó és függönylégzsákokkal) látták el, amelyek védelmet nyújtanak egy esetleges ütközés során.

Tárolórekeszek főként elől akadnak: a kesztyűtartó felett egy mélyebb, fedéllel védett fakk található, de az ajtózsebeket is jól lehet hasznosítani, mert nem csak a nagyobb, hanem a kisebb tárgyak is elhelyezhetők bennük köszönhetően az erre a célra kialakított kisebb polcnak. A második üléssorban ülők számára az oldalajtó tárolói jelenthetnek támogatást a különféle tárgyak elhelyezésére, leghátul viszont nincsenek ilyen lehetőségek az oldalfalakban.