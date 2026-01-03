2012-ben vált szét az 1965 óta létező Transit márkanév a Fordnál, a sima Transit név a nagyobb teherbírású modellt takarja, míg a kisebb változat a Transit Custom néven fut azóta. Utóbbi személyszállító változatát nevezik Tourneo Customnak. A második generációs, a Volkswagen Transporterrel közös alapokra épülő Ford Tourneo és Transit Custom három évvel ezelőtt mutatkozott be. Kipróbáltuk már dízel és villany hajtással, lássuk mit tud a hazai utakon plug-in hibrid változatban!
Külső
A 2023-ban érkezett második generációs Tourneo Custom-om alapvetően követi a furgon építés alapelveit, azaz hátul egy téglatest, így az autó orrészén élhették ki magukat a tervezők. Letisztult vonalvezetés és dinamikus megjelenés jellemzi. Egyszerre robosztus és kifinomult. Az újratervezett hűtőrács és a LED-es fényszórók együttesen sportos karakterrel ruházzák fel a mikrobuszt. Szerkesztőségünkhöz az L2H1-es változat érkezett. Ez a hosszabb tengelytávolságú (L2), de normál magasságú (H1), amely 5450 mm hosszú, 2032 mm széles és 1983 mm magas.
Olyan elemek teszik izgalmassá a megjelenését, mit a masszív első sárvédők és az autó teljes oldalán végigfutó él, amely dinamikát ad a formának. Ezt a változatot két tolóajtóval és hátul felfelé nyíló csomagtérajtóval szerelték.
Bár a méretek adottak, ennek ellenére a “fizimiskája” különböző irányokba erősítető. A modern, üzleti megjelenés mellett akár sportos, vagy inkább hétköznapi stílusjegyekkel is felruházható. A külső teljes egészében alárendelhető a céloknak: a Trend funkcionális, a Titanium inkább elegánsabb és üzleties, az Active az outdoor jegyeket viseli magán, a Sport a Ford aszfaltszaggató SuperVan furgonját idézi meg, a Titanium X pedig a luxus és az elegancia terén nyújt többet. A könnyűfém keréktárcsák és a karosszériaszínek széles választéka tovább növeli a személyre szabhatóságot, így mindenki megtalálhatja a saját stílusához illő variánst. A Tourneo Custom jégfehér, versenypiros, blézer kék, holdpor ezüst, achát fekete, króm kék, mágnes fekete, kézműves vörös, szürke, és “digitális aqua kék” színben rendelhető.
A színre fújt első, valamint hátsó lökhárító, a B-oszloptól hátrafelé tartó sötétített üvegezés, az elektronikusan behajtható külső visszapillantók hozzátartoznak a Titanium felszereltséghez, de a konfigurátorban még olyan extrákkal is feldobható a modell, mint például a fix vonóhorog, vagy a mobil iroda csomag, amelynek köszönhetően a kormánykerékből egy kisebb asztalka varázsolható elő.
Belső
Az előző generációhoz képest rendkívül sokat javult a Tourneo belső tere. Utastere tágas térrel, remek anyagokkal, rugalmasan alakítható üléskiosztással és modern fedélzeti megoldásokkal fogadja az utazni vágyókat.
A tesztelt modell nyolcszemélyes változatban (létezik hat és kilenc üléses változat is) érkezett, elől kettő, a második és harmadik üléssorban pedig 3-3 ülőalkalmatosság áll rendelkezésre. A padlóba épített síneknek, valamint az üléseken lévő fogantyúknak köszönhetően a székek tetszőlegesen csúsztathatók. Vagyis könnyedén növelhető, vagy szűkíthető az üléstáv, ami végső soron a raktér méretére lesz hatással. Minimális esetben 672, maximális esetben pedig 4683 literes lehet a csomagtér. A modell kétszárnyú, illetve felfelé nyíló hátsó ajtókkal egyaránt rendelhető. A kétoldali tolóajtó csak az Active felszereltségtől felfelé elérhető.
Az ülések síkba hajtásával természetesen akár nagyobb méretű tárgyak is szállíthatók a Tourneo-ban, de azért nem teherautó, így figyelni kell, hogy ne szállítsunk olyat, ami kárt tehet a műbőr ülésekben, a kárpitozott tetőben, vagy a panoráma üvegtetőben. Valamennyi ülésnél ISOFIX-rögzítő pontok találhatók, így nem kell kompromisszumot kötni a gyerekülések beszerelése terén. A Ford Tourneo Custom PHEV hivatalos vontatási kapacitása legfeljebb 2 500 kg fékezett utánfutóval, és 750 kg fékezetlen utánfutóval.
Az ülések elforgathatók, vagy kivehetők. Érdekes kialakítás, amikor a két hátsó üléssort egymással szembe fordítva használják. Ebben az esetben hatalmas lábtér, és lounge-hangulat fogadja a fedélzeten utazókat. Az elülső ülések elektromosan állíthatók, ugyanakkor az ülésfűtést nemcsak az elől, hanem második és harmadik üléssorban ülők is élvezhetik a zimankós reggeleken. Ezen túlmenően hátra külön klímazóna állítható be, így az ott helyet foglalóknak nem kell a sofőr preferenciáira támaszkodniuk. Fizikailag csak a tolóajtókon található kis ablakokon engedhető be friss levegő. Az első ülésekhez kihúzható combtámasz is tartozik.
A magasságban és tengelyirányban is állítható kormánnyal többféle magasságú sofőr is könnyen magához szabhatja a vezetési pozíciót. A kormánykerék mögött digitális műszeregységet nézünk, tőle jobbra 13 colos érintőképernyő szerepel, amelyen negyedik generációs Snyc infotainment rendszer fut. Utóbbi Android és iOS rendszerű okostelefonok tükrözésére is alkalmas a Bluetooth-kapcsolaton keresztül, ha nem a gyári navigációs rendszert használnánk.
A műszerfal kidolgozása igényes és praktikus. Figyeltek például arra, hogy a pohártartó ne takarja ki a nagy méretű külső visszapillantókat.
Széleskörű lehetőséget kínál a Custom modell a mobil eszközök töltésére, ott a középső konzolban található vezeték nélküli telefontöltő, a látható helyeken elhelyezett USB-C csatlakozók, valamint a 230V-os aljzat. Az USB töltőpontokból minden üléssorba jutott, így menet közben bőven akad lehetőség az okostelefonok, vagy egyéb kütyük töltésére. Az opcionálisan rendelhető B&O prémium hangrendszer jó hangélményt nyújt, amely különösen hosszú utak során jelent nagy előnyt. A Tourneo Customot több légzsákkal (első, oldalsó és függönylégzsákokkal) látták el, amelyek védelmet nyújtanak egy esetleges ütközés során.
Tárolórekeszek főként elől akadnak: a kesztyűtartó felett egy mélyebb, fedéllel védett fakk található, de az ajtózsebeket is jól lehet hasznosítani, mert nem csak a nagyobb, hanem a kisebb tárgyak is elhelyezhetők bennük köszönhetően az erre a célra kialakított kisebb polcnak. A második üléssorban ülők számára az oldalajtó tárolói jelenthetnek támogatást a különféle tárgyak elhelyezésére, leghátul viszont nincsenek ilyen lehetőségek az oldalfalakban.
Technika
A Tourneo Custom háromféle – dízel, elektromos és plug-in hibrid – hajtásrendszerrel gördül le a gyártósorról. A dízeleknél alapvetően 2.0 literes EcoBlue egységek érhetők el 136, 150 és 170 lóerős teljesítményszinteken.
A Tourneo Custom plug-in hibrid 2,5 literes Atkinson-ciklusú benzinmotorral és egy elektromos motorral rendelkezik, amelyek együttesen 232 lóerős (171 kW) rendszerteljesítményt biztosítanak. Az elektromos hajtás 11,8 kWh kapacitású akkumulátorból nyeri az energiát, amely lehetővé teszi a jármű számára, hogy akár 50 km-t (WLTP szerint) is megtegyen tisztán elektromos üzemmódban, ami ideális városi közlekedéshez és rövid távú utazásokhoz.
A plug-in hibrid hajtás előnye, hogy hosszabb utak esetén a benzinmotor gondoskodik az akkumulátor töltéséről, így a jármű nem kizárólag az elektromos hatótávolságra korlátozódik. Teljesen feltöltött akkumulátorral és tele tankkal a műszeregységről 680-730 km-es hatótáv érték nézhet vissza ránk, vagyis kényelmesen letudható vele egy vidéki utazás. Egyenáramút nem, csupán váltakozó áramú töltést (230V-os otthoni csatlakozóról vagy fali töltőről) kínál a modell, amely nem meglepő az akkumulátor miatt. A 3,3 kW-os AC töltővel töltővel 4-5 órát vesz igénybe a lemerült telep feltöltése.
Alapvetően a plug-in hibrid hajtásrendszer a fogyasztás csökkentéséhez, ezáltal az üzemanyag-költségek csökkentéséhez járul hozzá. Ettől függetlenül ugyanakkor akár tisztán elektromosan is vezethető a Tourneo. Csak az elektromos üzemmód terén háromféle opció elképzelhető. Az EV Now – teljesen elektromos üzemmód, amelyben az autó kizárólag az akkumulátor energiáját használja. Az EV Auto – intelligens vezérlés folyamatosan figyeli a vezetési körülményeket, és automatikusan szabályozza a benzinmotor és az elektromos hajtás közötti váltást ez lehet a hosszabb utakon is gazdaságos megoldás.
Az EV Later – az akkumulátor töltöttségét megőrzi későbbi használatra, így például autópályán haladva a benzinmotor dolgozik, majd a városi szakaszra átváltva az elektromos hajtás előnyeit élvezhetjük. Az EV Charge – a belső égésű motor nemcsak a jármű hajtásáról gondoskodik, hanem az akkumulátor töltését is elvégzi menet közben. Ez a mód akkor hasznos, ha előre fel szeretnénk tölteni az akkumulátort egy későbbi tisztán elektromos szakaszhoz.
A Tourneo normál, eco és sport üzemmódban vezethető, de akad egy beállítás a csúszós utakra is, a rendszer a preferált választásnak megfelelően állítja be a hajtáslánc teljesítményleadását, a gázreakciót, a rekuperációt, a menetstabilizáló működését. A modell számos vezetéstámogató rendszerrel van felvértezve, ezek közé tartozik az ütközésmegelőző rendszer, a sebességtartó automatika, a táblafelismerő rendszer, az éberségfigyelő, valamint az első és hátsó parkolóradar.
Vezetés
A kormánykerék fogása puha, de személyautósnak azért nem mondható, mivel a szokásosnál nagyobb méretű, az autó kanyarodásához nem is a szokásosnál kevesebbet kell elfordítani. A kormányzása precíz. A multikormány gombjain hamar ki lehet igazodni. A műszerfalon is könnyedén ki tudja ismerni a sofőr a fontosabb funkciókat.
Menet közben folyamatosan rendelkezésre áll a rekuperáció, azaz a fékezés során a villanymotor tölti az akkumulátort. A váltókaron lévő L-fokozattal bármikor aktiválható. Így tölthetjük az akkumulátort, ami városban furikázva egyébként viszonylag gyorsan lemerül. A PHEV energiatároló egysége nálam az ígért hatótáv helyett csak 30–40 km‑rel növelte meg az autó összhatótávját. Ennek ellenére nehéz ellenállni a tisztán elektromos üzemmódban rendelkezésre álló fürge gyorsulásnak és sportos vezetési élménynek. A villanymotor rövid, határozott kigyorsításokat tesz lehetővé a Tourneóval, ráadásul mindezt Sport mód nélkül is. A hibrid hajtás sem tűnik lomhának, bár valamivel visszafogottabban gyorsul. Ennek ellenére könnyedén felveszi a forgalom ritmusát.
Hozzá kell tenni, hogy a modellben a fékpedál‑érzet kissé szokatlan, enyhén szivacsos érzetet kelthet. Ez leginkább alacsony sebességnél szembetűnő, mert a kocsi “kétlépcsős” fékezést alkalmaz. A rendszer először regeneratív fékezést, majd hidraulikus féket használ. Ez nem hiba, hanem a hibrid rendszer sajátossága.
Az átlagfogyasztás az egyhetes teszt alatt 8,1-8,2 l/100 km körül alakult döntően csak a benzinmotor használatával, ami megfelel annak, amit maga a gyártó is kommunikál. Ebben két Budapest-Szentes út is megvolt, egyszer pedig teltházzal. Csak érdekességképpen: az előző generáció dízelmotorral, hibrid hajtás nélkül átlagban egy literrel többet fogyasztott.
A vezetéstámogató rendszerek jól teszik a dolgukat, nincs olyan érzése a sofőrnek, mintha intenzív osztályon feküdne a sok idegesítő, pittyegő hanggal, ami egyes kínai versenytársaknál tapasztalhatunk. Az aktív sávtartó, de az oldalvédelmi asszisztens is csak csendben végzi a dolgát. Előbbi időnként bele nyúl a kormányzásba és visszatereli a kocsit a sávba, utóbbi pedig a műszeregységen sárga vonalakkal jelzi, ha valaki kockázatos közelségbe kerül menet közben.
Vezetés közben ugyanakkor figyelni kell a nagy méretű külső visszapillantókra. Nyilván ezek azok, amelyek a leginkább kilógnak, ezek miatt kell kicsit óvatosabban ki- és behajtani a parkolóházakból.
Fontos megjegyezni, hogy hallhatóan sokan javult az összeszerelés minősége, mert sem elől, sem hátul nem tapasztalható kopogás, dübörgés vagy zörgés a gyengébb minőségű utakon sem. Amit hallani lehet az mindössze a benzinmotor egészen halk, kissé öblös morajlása, amely városi és autópálya tempónál egyaránt megvan. Mit hall a gyalogos, aki a Tourneo közelében van? Egyfajta elektromos hangot, amely az akkumulátor-elektromos járművek ismérve. Egy beparkoláskor a szállásadó meg is kérdezte, hogy ez villanyautó-e, mert annyira nincs hangja. Az úttartását viszont egy hang sem érheti, teljesen stabil, kanyarokban sem dől be a karosszéria. Futóműve enyhén feszesnek mondható, de egyáltalán nem pattogós, és legalább nem ring úgy a karosszéria, mintha légpárnás hajó lenne.
Költségek
Amennyiben valakinek ilyen Tourneo-ra fáj a foga, akkor azért a szokásosnál mélyebben kell a zsebébe nyúlnia. Dízel hajtással a legolcsóbb Tourneo nettó 15 265 000 forintba kerül, 136 lóerős motorral és rövid tengelytávolsággal.
A PHEV esetén, ha valaki megelégszik a 16″-os könnyűfém felniket és színre fújt tükörházakat is magában foglaló Trend felszereltségi szinttel akkor nettó 18 930 000 forintot kell letennie az asztalra a hosszú tengelytávolságú változatnál. A tesztünkben szereplő Titanium X felszereltségű változatért 21 865 000 forintot kell fizetni áfa nélkül. Ez viszont szinte minden extra szerepel, még a félmillió forintos pluszt jelentő panoráma üvegtető is. Plusz 300 ezer forintért lehet a mobil iroda csomagot megrendelni hozzá.
|A Toruneo Custom L2H1 és vetélytársai – Listaár, forint + ÁFA
|Volkswagen Caravelle Basis RT eHybrid (233LE)
|19 696 000 Ft
|Mercedes-Benz V-osztály (237LE)
|21 718 700 Ft
|Renault Trafic L2H1 (170LE)
|19 700 000 Ft
|Opel Vivaro L Combi (180LE)
|17 500 000 Ft
Értékelés
A Ford Tourneo Custom sokat lépet előre az előző generációhoz képest. Nemcsak a különjárati utasszállítási igényeket, hanem akár a sportegyesületi, vagy civil egyesületi igényeket is képes lefedni az extráknak és a variálható utastérnek köszönhetően. A hibrid hajtásrendszere lehetőséget ad, hogy rövid távokon takarékosan használjuk, de ne legyen gond a hosszabb távú utakkal sem. Korszerű és megbízható vezetéstámogató rendszerekkel szerelik.
A tesztben tapasztalt fogyasztással számolva egy körülbelül 730 km-es út 35 ezer forintból abszolválható ezzel a személyszállítóval, nem számolva a felmerülő útdíjakat. Amennyiben ezt elosztjuk nyolc főre, akkor átlagban 4375 forintra jön ki az utazási költség, amiben nemcsak magunkat, hanem 1-2 csomagot is beletudhatunk. Ennyiből járható meg tehát egy közeli osztrák, vagy szlovák síparadicsom csak és kizárólag az üzemanyagot és az elektromos töltést számolva (AC-töltővel).
Sportosan elegáns megjelenésével vonzó alternatíva lehet azok számára, akik egy barátságos, modern mikrobusszal szeretnék vállalkozásukat bővíteni.
