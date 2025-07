Ha azt mondom, prémium anyaghasználat, azzal még semmit nem árultam el. Tényleg minden részletre figyelt a gyártó, mindenhol passzolnak az élek, szépen egymásba futnak a vonalak és semmi nem töri meg a sportos harmóniát. Rengeteg helyről eltűnt a zongoralakk, aminek nagyon örülünk.

Ahogy eltűnt a kormány mögül is a műszeregység, amelynek a helyét egy HUD vette át, ami nem a szélvédőre, hanem egy plexilapra vetíti az információkat. Nekem nem volt vele bajom, jól lehetett pozícionálni a kivetítést és minden információt kirajzol, amire szüksége van a sofőrnek (sebesség, navigáció, zene…stb.)

A műszerfal felső részét takaró, a kormány alsó küllőjét helyettesítő és ajtóbetéteken helyet kapó, erősen textúrázott szövet egyenesen telitalálat. Tapintásra és látványra is jó, éjszaka pedig a központi kijelző mögül különböző mintázattal operáló LED-fények világítják meg a műszerfal felső részét, ami már-már iparművészet. Az összképet egyértelműen a hatalmas, kör alakú fedélzeti szórakoztatóközpont uralja, amiben minden megtalálható az e-mailek felolvasásától, a navigáción, különböző telefonos és multimédiás beállításokon át egészen az autó hangulatvilágításának személyre szabásáig. Sőt még játékokat is telepítettek rá, de csak álló helyzetben lehet játszani velük.

A repülőgépek műszerfalára emlékeztető gombok szinte teljesen eltűntek a MINI-ből, hiszen az érintőképernyő számos, korábban fizikai gombbal kapcsolható funkciót bekebelezett. És a váltófülek is eltűntek a kormány mögül, ahogy már manuális váltóval sem rendelhető az új sportmodell. Ezek azért tudnak hiányozni, bár úgy tűnik, hogy csak nekünk öreg rókáknak, hiszen a gyártó jó indokkal tüntette ezeket el: vélhetően nem volt igénye rá a vevőkörnek.

Az esküvői lapostányérok méretével vetekedő kijelző a világ legnagyobb, autóba szerelt, kerek OLED képernyője, amely keret nélküli, 9,4 colos, érintésérzékeny és káprázatos a látványvilága. Nem csak a színek és a felbontás, hanem a hozzá párosított szoftver és animációk is lenyűgöztek. Két menetdinamikai mód közti váltás is élményszámba megy.

Az első ülések az elődhöz képest mintha szűkebbek és keményebb tömésűek lennének. Sajnos akárhogy állítottam a deréktámaszt, sehogy nem volt kényelmes a Budapest-Debrecen távon, bár az én méreteim sem átlagosak: 198 cm, 105 kg, szóval lehet nem rám tervezték a nyitható tetős MINI-t, bár a fejem nem lógott ki. A hátsó üléssorban nem érdemes erőltetni az utazást, legalábbis felnőtteknek semmiképp – papíron ugyan lehet ott utazni, de sokkal inkább gyerekeknek, vagy kisebb termetű embereknek való, de nekik sem hosszútávon. Sőt nyitott tetővel már 70-80 km/óra környékén is nagyon zavaró a szél, elől-hátul egyaránt.

Ha ketten ülnek a kocsiban más a helyzet. Nyitott tetővel, felhúzott ablakokkal és a hátsó szélterelőt behelyezve 130 km/órás tempónál is simán lehet beszélgetni, na meg a fülünk sem gyulladt be másnap, remek a szélvédelem. A MINI kabrió legjobb tulajdonsága egyben a legidegesítőbb is, ugyanis a lenyitott vászontető simán kitakarja a kilátást a belső tükörből – ez így volt már az előző generációnál is, ezen azóta sem változtattak.

Ami mellett pedig nem lehet szó nélkül elmenni az a telefontartó. Annyira egyszerű, praktikus és jól működő megoldás került az autóba, amilyen korábban egyetlen más gyártótól sem láttam. Egyszerűen egy gumipánt mögé kell helyezni a telefont, ami egy lágy, gumírozott lapáttal nyomja az indukciós töltőfelülethez a telefonunkat. Nem kell aggódni, nem karcolja a kijelzőt és még olyan tokon keresztül is töltötte a telefonom, amely nem vezetéknélküli töltéshez van kitalálva, egy sima szilikon borítás.

Ha azt hiszed, hogy a 160 literes csomagtartóba – lenyitott tetővel! – nem fér be komplett kempingszett (sátor, matrac, hálózsák, közepes méretű táska), akkor tévedsz. Simán befért, és még hely is maradt. Ha pedig csak két ember használja az autót, akkor a hátsó üléseket is be lehet fogni raktérnek.