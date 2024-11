Ha letakarnánk a kormányon az emblémát és nem tudna 90 fokban elfordulni a középső kijelző, nagyon nagy gondban lenne, akinek meg kellene tippelnie, milyen autóban ül. Valószínűleg többen mondanának Audit vagy Volvót, mint Fordot vagy Renault-t, mert a Sealion utastéri hangulata inkább húz a prémium, mint a tömeg felé. Bár a bemutatón csak a legmagasabb felszereltségű, legerősebb változatot láthattuk, nem rosszabb a helyzet az alapmodellnél sem. A több mint két négyzetméteres panorámatetőt, a 12 hangszórós Dynaudio hifit és a motoros üléseket abban is megkapja a vevő. A legnagyobb különbség az alap és a csúcs utastere között, hogy a kárpitozás szintetikus vagy valódi bőrből készült-e.

A legfontosabb luxust mindenképp megkapjuk az új BYD-val: mindenhol bőségesen van hely a kocsiban.

Elöl is szellős, tágas a kocsi, hátul pedig a sík padló, a nagy tengelytáv és a kupés vonal ellenére magasan futó tető miatt a térérzet remek. A meglepően kis átmérőjű kormány jó fogású, a gombokat könnyű memorizálni és vakon is megtalálni a küllőkön. Az első ülések puhák, szélesek, kényelmesek, jól testre szabhatóak, oldaltartásuk viszont minimális. A kilátás a vezetőülésből előre-oldalra és felülre remek, hátra viszont csak egy széles, de keskeny csíkon át nézhetünk. De sebaj, a tükrök jó nagyok, tolatáshoz pedig ott a kamera.

A műszerfal egyszerű, jól áttekinthető, ízlésesen fut össze az ajtókárpittal, éjjeli világítása elegáns. A fizikai klímakonzolt hiányoltuk, de a 15,6 coll átlójú, természetesen motorosan forgatható nagy tévén viszonylag kevés figyelemelvonással lehet változtatni a hűtésen-fűtésen akár menet közben is. A 10,25 hüvelykes műszeregységen sok a felesleges információ, de a lényeget könnyen ki lehet szúrni, illetve teljes értékű, szélvédőre vetítő HUD is segít abban, hogy a legfontosabb infók mindig szem előtt legyenek.

A hátsó ülések támlái 1/3-2/3 arányban dönthetők, dőlésszögük állítható, de a székek nem tologathatóak. Két szellőző, két ülésfűtés-gomb és két USB-C-s konnektor jár a hátul ülőknek, meg egy olyan széles könyöklő, hogy a helyén akár egy teljes értékű középső ülést is ki lehetett volna alakítani. Ja, és én kérek elnézést, amiért a Porsche Macanban nem, de a Sealionban teljesen belesüllyed a hátsó oldalablak az ajtóba.

A csomagtartó a kupésan lefutó tető alatt 520 literes, ledöntött hátsó üléstámlákkal 1,789 köbméterre nő a rakodótér. Az ötödik ajtó nyitható a kulcsról is, gombbal is, a lökhárító alatti láblendítéssel is. A raktérpadló két szintre illeszthető be, így döntött támlákkal sík alapot képezhetünk hosszabb csomagoknak.

Elöl is van rakhely a Sealionban: 58 literes ládába pakolhatunk kábeleket, ablakmosó folyadékot, kresz-tartozékokat. Ez a fedél (természetesen csak álló helyzetben) a műszerfal alatti kar kétszeri meghúzására külön reteszelés nélkül nyílik, a teleszkóppal támasztott „motorháztető” nyitása így nagyon kényelmes. Ugyanakkor megmarad a biztonság, mert ha csak lehajtjuk, akkor is bereteszel magától.