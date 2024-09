Cikkünk után most egy videóban is bemutatjuk az Audi Q6 E-tront. Az Audinál ez az első autó, amelynek alapja a Premium Platform Electric (PPE). A Porschével közösen kifejlesztett és használt PPE vadonatúj műszaki alap, kizárólag villanyautók épülnek rá, a Q6-SQ6 párost szorosan követő A6 E-tron. A megszokott 400 helyett a PPE 800 voltos elektromos rendszer, ami gyorsabb töltést és kisebb elektromos veszteségeket jelent.

Az Audi Q6 egy tekintélyes, de kiterjedésében józan mértéket tartó SUV. Hossza 4771 mm, 2899 milliméteres tengelytávja és 1939 milliméteres szélessége a felső középkategóriába sorolja az Audi Q6 E-tront. Magassága 1648 mm, tehát 17,8 centivel magasabb az A6 kombinál, de 10 centivel az 1748 milliméteres Q7 alatt marad.

Műszerfalán három kijelző is található. A vezető előtti kijelző képátlója 11,9”, a középső érintőképernyő 14,5 hüvelykes, a kettő a közös borítás alatt ívelt felületté áll össze. Ragyogó képet adnak a monitorok, ami az utas elé rendelhető, 10,9-es érintőkijelzőre is igaz, amin az utas videót nézhet vagy beállíthatja a navigációt, ami a középső képernyőn is megjelenik.

A 800 voltos akkumulátor súlya nagyjából 590 kg. A bruttó 100 kilowattórából egészen keveset kell tartalékolni: a nettó, kiautózható kapacitás 94,9 kilowattóra. 306 lóerővel az Audi Q6 E-tron 26 790 650 forintról indul listaáron, a 389 lóerős belépőára 28 999 180 forint, míg az SQ6 alapára 39 351 590 Ft.