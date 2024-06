A belső viszont sokat változott a bemutató óta eltelt öt év során. 2021-ben már történt egy frissítés, amit leginkább a kormány új gombjairól lehet felismerni, de ekkor frissült a fedélzeti rendszer is. Az igazi nagy változást belül viszont a 2024-es modellév hozott. A középkonzol teljesen új, az eddigi kevés gombról is lemondtak a tervezők, a digitális-analóg, még tekerőgombokat tartalmazó klímapanelt teljesen felszámolták, új a váltógomb, és a központi kijelző is.

Utóbbi immár 11,4 colos, a Tesla-féle dizájneleveket követve kiemelkedő, táblagépekre emlékeztető darab, amin az új generációs Pivi Pro infotainment-rendszer fut. Ennek ígérete, hogy a menüben bármit elérünk két-három mozdulattal, és tény hogy a felbontás pengeéles, a fényerő rendben van, és a grafikai megoldások is passzolnak az új minimalista stílushoz.

Bal és jobb oldalon beragadó menüként találjuk a gyorsgombokat, itt a legfontosabb funkciók tényleg előhívhatók pár bökéssel, de azért ha a vezetéssegítő extrákat akarjuk finomhangolni, akkor mélyre kell merülni az opciók között. Összességében egy tisztességesen összerakott, gyors, és jól használható rendszert kapunk, még a klíma kezelése sem lett idegesítő a gombok teljes elhagyásával.

Elöl igen kényelmes üléseket szabhatnak magukra az utasok, a hűthető-fűthető darabok állítható oldaltámasszal jól tartanak. Anyaguk még lehet valódi bőr, de már ezt is igyekszik fenntartható forrásból biztosítani a gyártó. A Land Rover anyacége a JLR az Evoque belterében kezdte el használni a természetes rostokból álló Eucalyptus textilt, míg a Kvadrat egy olyan, jó minőségű textil, melyet újrahasznosított műanyaggal párosítottak.

Ebből autósként semmit sem veszünk észre, a puha, finom tapintású anyagok, textilek nemes hatásúak, és hozzák azt, amit egy prémium típustól elvárunk, mint kidolgozásban, mind minőségben.

A tesztautó belterét flottásan feketére konfigurálták, ez pedig nem javít a térérzeten, ahogy a vaskos oszlopok, a magasra húzott váltóalagút, a méretes volán is szűkítik az első sort. Intim luxusbunker ez, amiben az ajtó vaskosan párnázott, direkt vízszintesre vágott borításán még mindig élmény kikönyökölni.

Hátul megfelelő a térkínálat két felnőttnek, de az átlag alsó-középkategóriás szabadidő-autók között nem egy akad, ami szellősebb második sort kínál. A térérzetet nyitható panoráma üvegtető növeli, ez a 900 ezres opció viszont a magas utasoknak, és főleg a magas sofőrnek lehet problémás, mert még legalsó állásban is szinte érte a fejem a kárpitot 184 centiméteres magassággal. Erre nem mellesleg a gyári konfigurátor is figyelmeztet, érdemes szalonban, üléspróbán megnézni ezt az opciót.

Hátul 591 liternyi, bőséges hely jut a csomagoknak, a hátsó sor 40:20:40 arányban dönthető, így pedig 1338 literrel gazdálkodhatunk. A kötelező kiegészítőket megtaláljuk itt, vannak rögzítőfülek, rugalmas tartópánt, hálóval ellátott rész, 12 voltos csatlakozó.