Gyengébbik hibrid hajtásláncával érkezett ez a szedán tesztautó hozzám, de 140 lóerőt már messziről sem nevezhetünk kevésnek. Menet közben is abszolút érződik a változás, korábban egészen zsibbadt, olyan toyotás hibridesen langyos volt az 1,8-as, most viszont úgy meglódult alattam az első kigyorsításon, hogy gyorsan megnéztem a forgalmit, tényleg a gyengébbet kaptam-e.

És igen, egészen lobbanékony, nagyon jól reagál a gázadásokra, őszintén szólva egy rossz szó nem lehet rá. Nem mintha korábban nem lett volna pontosan elég bármiféle használatra a gyengébbik, de ebbe most tényleg nem lehet belekötni. Egy ilyen Toyota Corolla nem lassú autó, a villanymotor nyomatéka majdhogynem azonnali, de arra azért ügyeltek, hogy a gumikat még épp ne nyikkantsa meg induláskor.

Nyilván felpörög a motor és fokozatmentesen változik a fordulatszáma, ebben a formában viszont már messze nem zavaró. Gázelvételre visszaejti azonnal, nem ragad fenn, nem bőg feleslegesen, tökéletesen leköveti a pedál mozgását. 70-80-as tempóról is képes nagyot lódítani a hosszú karosszérián, inkább csak 110-120 körül venni észre rajta, hogy kevesebb a vehemencia, de a 130-at is gond nélkül eléri, 10 másodpercen belül és ennél gyorsabbnak nem is kell lennie.

Hatékonyság oldalon is észrevehető a különbség, az 1,8-as motor halkabb, menet közben hamarabb veszik el a motorzaj a mindenféle menetzajban, amikből alapvetően is kevesebb jut be az utastérbe, mint korábban. A Toyota nem beszél változásról a zajszigetelést illetően, mégis észrevehetően halkabb a kerékzaj, mint korábban. Az opciós 18 colos kerekekkel sincs zavaró gördülési zaja ennek a Corollának, ami őszintén felüdülést jelent.

Pontos a kormányzása és a sportkormány fogása is jót tesz az élményhez, ha lehet ilyenről beszélni egy Toyota Corollánál. Márpedig lehet, határozottan jó benne a hangulat, már csak azért is, mert egy lapos szedánban lehet ülni és nem kell egy tucat SUV-ból magasról figyelni a világot. Stabilan kanyarodik, még forszírozva sem lehet igazán megmozgatni a hátulját kanyarban, ami mindenképpen jó, ha hibridesen, lendületből vezetünk, hiszen úgy a leghatékonyabb, ha minél többet megtartunk a tempóból, ehhez pedig kell a jó kanyarodási képesség.

Szépen visszaterel a sávba, ha kóvályognánk és a távolságtartó tempomat is ügyesen működik, azonnal gyorsít az autó, ha kisorolunk egy lassabb autó mögül és a visszalassítása is egészen konstans. Visszatérve kicsit a hatékonyságra, a fogyasztása nálam főként városban és autópályán vegyesen 5,6 literre állt be tankolás szerint, de az 5 liter alatti érték is hozható vele, ha valaki finomabban vezet, de a kapott eredménnyel is abszolút elégedettek lehetünk.