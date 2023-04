Mivel zéróhoz közelítő esélyét láttuk annak, hogy lesz itthon manuális M2, kézi váltós autót kértünk az Egyesült Államok délnyugati részén, Arizona államban tartott vezetésre.

Az XM menetpróbájával egy napba sűrített tesztút zömmel autósztráda volt, rövid hegyi szakasszal Prescott környékén, ahol a sivatagi síkságból hegyvidékivé vált a táj. A sebességkorlátozások pedig még szigorúbbá, a soksávos utakon engedélyezett 55-75 mérföld/órás (88-120 km/órás) határok itt lementek óránként 25-40 mérföldre a legjobb kanyarok előtt.

Amikor a motor beindul, hangja is jelzi, hogy ez egy valódi sportkupé. A kipufogórendszerben lévő szelepeknek van külön kapcsolója is, érdemes felszabadítani a rendszert, hogy tökösen, teltebben szólhasson a négy végen át.

Mi amerikai specifikációjú autókat vezethettünk részecskeszűrő nélkül, ami az európai modellekben alapfelszerelés és valamelyest fojthatja a hangélményt.

Ideális az üléshelyzet a remek oldaltartású, szénszálas M-sport kagylóülésben. Ez az ülés 3-4 óra elteltével combtájon elkezdett nyomni, tehát a kanyarban a legjobb oldaltartást nyújtó megoldás nem tud egyben a legkényelmesebb opció is lenni hosszú utakon. Összesen háromféle ülés van az új BMW M2-höz, lehet választani.

Öröm, hogy van manuális M2, de ez az autó ennél jobban kapcsolható sebességváltót érdemelne. A fokozatok akadásokkal, szárazon kapcsolhatók, nem kattannak be úgy, mint egy jól megcsinált japán autó váltójával, de nagyon gyorsan lehet váltani és annak ellenére baráti a pedálerő, hogy 550 newtonmétert kell átvinni.

Valódi gyöngyszem az S58-as benzines. Gázreakciója szinte azonnali, vadul akarja a száguldást. A szívedig ér az a csodálatos ív, ahogy felépül a teljesítménye. Már alul is mindenre elég ereje van, de ahogy kihúzatod, mindig rá tud tenni egy szívlapáttal 6250-ig, ahonnan egy villanásnyira jön a leszabályozás 7200-on.

Akkor is elkényeztet a sorhat, amikor csak úgy közlekedsz vele. Selymes járása, diszkréten jelen lévő, meseszép hangja ajándék minden méteren. 5-6-8-10-12 henger akkor is kincset ér, ha épp nem üvegeled a motort. Ezek a motorok mutatják meg, milyen tragikus egy W206-os C63 AMG-be turbós négyhengerest tenni. De négynél több hengeres motorokhoz hosszabbra kellett volna tervezni az elejét, így az eladott autók legnagyobb része, az összes négyhengeres is nehezebb lett volna, nagyobb fogyasztással és CO-2 emisszióval, ami nem fért bele.

10 fokozatban állítható be a kipörgésgátlás a BMW M2-ben, az M Traction Control ki is kapcsolható, ahogy a menetstabilizálás is. Az új M2 az egyetlen hátsókerekes verzió az új 2-es kupéból, de az elektronikusan vezérelt önzáró differenciálművel és az okos kipörgésgátlással a kigyorsítások harmóniája is tökéletes.

Itt a fejlett sperrel nem csak elvenni lehet az erőt, hanem átterelni is a jobban tapadó, ívkülső kerékre. Városban is nagyon hasznos az önzáró diffi. Kikapcsolt DSC-vel és nagy gázzal a 11,9 méteres fordulókör sokkal szűkebbre vehető.

Hamar eggyé válsz az M2-vel, hiába lett szélesebb és hosszabb is elődjénél, még mindig kellően kompakt ahhoz, hogy társad legyen a ravatalig veled maradó élményekben. Keresztirányú úthibákon ütnek a kerekei, de csak annyira ráz, hogy ne zavarjon a futómű feszessége.

Lerobbanthatatlannak tűnik az útról, még akkor is, ha ez illúzió. Zsigeri magabiztosságot áraszt a futóműve az adaptív lengéscsillapítással. Gyorsan vezetve megadja a nagyobb BMW-k rendíthetetlenségét és kacskaringós országúton a kompakt autók kezességét is.

Csak olvastam a 02-es sorozatról, vezetni még sosem adatott meg, de a maga korában az lehetett hasonlóan életteli. Nem egy fickándozós MX-5, annál stabilabb és komolyabb élményautó, de bármikor kapható a mókára.

Esteledett, egyre fenyegetőbb volt az autó leadásának pillanata és ekkor eldöntöttem, hogy highway patrol ide, sheriff oda, én úgy nem repülök haza innen, hogy nem raktam keresztbe ezt az álomautót és nem maradnak utánam zsíros fekete csíkok.

Kerestem egy néptelen országutat. Klasszikus kézifék már nincs, de a súlypontot gázelvétellel kicsit előrebillentve vagy a kuplung megbökésével alászínezve csodálatosan megindítható az M2 fara.

A motor kirobbanó erőben van és visszajelzéseivel, pontosságával a kormányzás is a tökéletest karcolja, így a drift szögét mindenki tudása és kedve szerint alakíthatja, az autón semmi nem múlik. A mutatványokat a fedélzeti elektronika is feljegyzi, kiíratható vele a farolások szöge, hosszúsága és az időtartama is.