Amikor jogos a zöld rendszám

Annyira elszoktunk már a sok szabadidőautó, vagy az ilyen olyan crossover változatok tömege mellett a klasszikus autóformáktól, hogy már egy kombi is felüdülés a szemnek. Pedig a Kia Ceed SW karosszériája ránézésre nem igazán izgalmas, egyszerű kombi forma, nagy tengelytávval, de érdekes részletekkel. A tavalyi frissítés során teljesen lecserélték az első lökhárítót, megújultak a fényszórók, amelyekben az eddig megszokott, négydarabos nappalifény pöttyök helyett teljesen új dizájnú fényforrások kerültek. Ettől kicsit sportosabbnak hat a modell. Új az orron lévő márkalogó is, és a hűtőrács formáját is átrajzolták. A 4600 milliméter hosszú, 1800 mm széles és 1465 mm magas PHEV változat a könnyebb felismerhetőség érdekében spéci, teli hűtőmaszkot is kapott.

Baloldalról nézve a dupla tanksapkafedél árulja el az autót, az első mögött az elektromos töltőcsatlakozó található, hátul pedig a benzint lehet betölteni a szokásosnál kisebb, 50 helyett mindössze 37 literes tankba. Kedves dolog, hogy az elektromos csatlakozó fedele kintről, bonyolult trükkök nélkül nyitható és a töltőkábel csatlakoztatása előtt sem kell béna műanyagkupakokkal szerencsétlenkedni.

Kereken 4600 mm hosszú a kombi Ceed
A PHEV-változat hűtőmaszkja szinte teljesen zárt
Közel 50 kilométert valós körülmények között is tud tisztán elektromosan megtenni
Látványos álkipufogók az autó hátulján
Hűtőrács helyett zárt orr-részt kapott a PHEV Ceed
Átalakult a nappali menetfény is
Irányjelzőként is a három bütyök szolgál
Futóműve kényelmes, fordulóköre 10,6 méteres
Szolid PHEV felirat az autó fenekén
Funkció nélküli szellőző
Felül a kamu, alul az igazi kipufogó
Nincs műanyag kupak a csatlakozón, amivel vacakolni kéne
Nagyon könnyen használható, otthonos belső
Komor hangulatú belső, de ahol hozzáérsz, puhák a felületek
Klasszikus kiás gombsor az ajtón
Könnyen beállítható a megfelelő üléspozíció
Az új Kia-embléma került a kormányra
Nem akar túl modernnek látszani
Hatfokozatú dupla kuplungos váltó jár a PHEV hajtáshoz
A fokozatválasztó előtt a 12 voltos és az USB-aljzat
Pohártartók és az elektromos rögzítőfék kapcsolója
Magasan, jól látható helyen a központi kijelző
Gombok, kapcsolók, tekerentyűk
Pont ennyit kell tudni egy klímavezérlő felületnek
A Driver Only gombbal lehet spórolni a fűtés vagy éppen a klíma fogyasztásán. Ilyenkor csak a vezető igényeire figyel az autó Egyforma ikonok sorakoznak a fedélzeti rendszer kijelzőjén
Változtatható a műszerfal grafikája
Lábnál beszűkül az ajtónyílás
Az ülés alatti szellőzőnyílás jelzi, hogy az akksicsomag félig az ülés alá került
Lehajtható kartámasz a hátsó sorban
Klíma és USB aljzatok
Ránézésre nem látszik, hogy kisebb a csomagtartó, mert csak a padló alatti részek lettek oda
Közel sík felületet alakíthatunk ki a csomagtartójában
Töltővezetékek a csomagtartó rekeszében
A kalaptartót sem kell a garázsban kerülgetni
A 12 voltos fedélzeti akksi a csomagtartó sarkában lakik
Nem szabad komolyan venni azt a csomagrögzítő fület, aki a felhajtható padlóval együtt mozog
A háttámla hajtogatása után az övet nem kell keresgélni
Önmagában csupán 105 lóerős a szívó benzinmotor az autó orrában

Hátul a lámpatestben is akadnak 3D-s betétek, kicsit lejjebb funkció nélküli szellőzőnyílások és kamu kipufogók következnek. Van igazi kipufogó is, de azt szemérmesen elrejtették, csak az autó alá kukkantva lehet megtalálni. Itt is már az új márkaembléma látható és egy nagyon szolid PHEV felirat, ami a konnektorból tölthető hibridséget jelzi. Jó hír, hogy a Ceed-et nem kell ilyen dögunalmas színben megvásárolni, a típus a kétféle fehér és négyféle szürke mellett rendelhető piros, kék, zöld, narancs, bronz és sárga színekben is.

A régi és az új arcú Kia Ceed: