A Fiat 500 igazi terepe a város, érezhető, hogy ennek megfelelően alakították és hangolták. Már alaphelyzetben is rendkívül könnyű kormányozni az autót, nem kell izomerő az autó irányba állításához. Jól fordul a kocsi, cserébe azonban nem sok visszajelzést kapunk, de ez itt nem is annyira hiányzik. Aligha akad ember, akinek a rásegítés ne lenne elég, a Dualdrive szervo azonban egy gombnyomással City üzemmódba állítható. Ekkor szinte teljesen elkönnyül a kormány, és a legkisebb mozdításra is változik a kerekek iránya, szinte holtjáték nélkül. Ahogy az üzemmód neve is mutatja, ennek haszna leginkább nagyvárosi környezetben van, különösképp parkolásnál, amibe besegít egy tolatóradar is.

A kormány az autó arányaihoz képest picit túlméretezett, pozíciója csak fel-le állítható, úgy is csak kis tartományban. Közelebb húzni magunkhoz vagy az autó orra felé tolni nem lehet. Ülésmozgatással így is hamar megtalálható a mindenki kar- és lábhosszúságának megfelelő pozíció.

Budapest átlagos úthibáit elsimítja a felfüggesztés, de az átlagnál valamivel nagyobb gödröket, bukkanókat, keresztben futó villamossíneket megérezni. Puhább hangolás jobban illene a kocsihoz.

Az első ülések magas pozíciója, és korlátozott állíthatósága miatt nem a legszerencsésebb, ha mi vezetjük a sort a piros lámpánál: több alkalommal is igencsak előre kellett dőlnöm, hogy lássam a fények váltását. Ezt leszámítva teljesen jól használható városban a Fiat 500, amit 9,3 méteres fordulóköre is mutat.

A motor nem hangos, városi körülmények között sok esetben többször hallani a környező járművek hangját, mint a sajátunkat. Ha mégis zavar a zaj, elég felcsavarni a hangerőt: a Beats kitett magáért.

A fedélzeti rendszer folyamatosan értékeli, mennyire vezetünk környezettudatosan: egy 0-tól 100-ig terjedő skálán 50-es alapértékről indulunk minden esetben, a számot pedig akkor tornászhatjuk feljebb sikeresen, ha követjük a gép ajánlását a takarékos vezetéshez. Ez leginkább korai sebességváltásokat jelent. A kapcsolási utak kissé hosszúak, de a váltó könnyen kezelhető. Az alsó fokozatok áttételezése városi körülmények között megfelelő, nagyjából 10 km/órás sebességnövekedésnél válthatunk fel 1200 körüli fordulatszámon, ha követjük a rendszer öko-ajánlását, de ezzel le kell mondanunk a lendületesebb startokról. Városban kényelmesen lehet kapcsolni az ötödiket 50 km/órás sebességnél, ekkor a motor kb. 1500-as fordulatszámon üzemel.

A 12 voltos mild hibrid rendszer működése menet közben nem érezhető, csupán a 70 lóerős benzinmotorra támaszkodhatunk. A hibridrendszer a start-stop funkciót teszi igazán kellemessé, zörej nélkül, gyorsan újraindul az autó, szinte már a kuplungpedál érintésekor – erre mindig marad energia az akksiban, pedig a rendszer, ha teheti, az első gázadásnál el szeretné használni az összes elektront.

A Fiat 500 városon kívül is élhető autó a maga kompromisszumaival, de úgy jobb vele autózni, ha nem nyúzzuk. Fel kell készülni arra, hogy hiába váltunk villámgyorsan és pörgetjük úgy a motort, hogy az öko-jelző már mínuszba fordulna, nem fogunk elsőként érni a következő keresztutcáig a zöldre váltó lámpához. Az autó lomhasága még inkább kidomborodik, amikor elhagyjuk a várost. Komótosan érjük el a 80-90 km/órás utazósebességet.

Sík terepen ezzel nincs is gond: ott, ahol nem hiányzik az erő, felszínre törhet az olasz életérzés, a dolce vita. Ha nem lett volna mindössze 2 Celsius-fok a kinti levegő hőmérséklete, biztos kinyitottam volna az üvegtetőt a szikrázó napsütésben: nem is érdemes mást csinálni ebben az autóban, melynek ha meglátjuk klasszikus formáját, megjelenik egy félmosoly a szánk szélén.

Ám a Dunántúli-középhegység emelkedői nem hasonlíthatóak a Pó-síksághoz: sokszor volt elkerülhetetlen a visszaváltás, olykor negyedik fokozatig. Számos esetben lehetetlen volt tartani az országúti tempót az autóval a dombokon felfelé, ilyenkor érződik az erő hiánya. Ugyanez igaz autópályán is: meg kell küzdeni a 130 km/órás tempóért – ekkor már 3300-3500 körül táncolt a fordulatszámmérő.

Az autó a régi szabvány szerint 3,9, a WLTP szerint 5,3 litert fogyaszt vegyes használatban 100 km-en. Én főként városban használtam és próbáltam az öko-mód csúcsára járatni a kis jelölőfényt, a legjobb fogyasztási érték 5,4 liter/100 km lett. Autópályán ez az érték jóval magasabbra szökött, egyes szakaszokon 7-8 literre.