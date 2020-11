Amivel egy autót terepjárósra lehet rajzolni, azt mind megkapta a 2020-as MINI Countryman. A többi MINI kerek vagy tojásdad fényszórói helyett eddig is lekerekített sarkú, de inkább szögletes lámpái, illetve műanyag sárvédő-szélesítései eddig is voltak, de az ALL4-csomaggal az erre fogékony ügyfél tovább hangsúlyozhatja a kalandvágyat.

Új a hűtőrács, a Cooper S-ben és SD-ben egy krómpálcával, a kisebb teljesítményű modelleken három vízszintes, krómfényes lamellával. Mostantól alapáron jár a LED-es fényszóró és ködlámpa, illetve teljes egészében színrefújt lett a lökhárító, elölről és hátulról is eltűnt a fekete sáv.

A leglátványosabb fejlődést a hátsó lámpa mutatja, amely a brit zászló mintáját vette át az eddigi körvonalakkal, mert modellfrissítéskor az autógyártók nem szeretnek a karosszériaelemek présszerszámain módosítani.

Vannak új színek is, köztük a kicsit kékes-szürkés hatású Sage Green (talán zsályazöld) és módosult a felniválaszték is a most 4299 mm hosszú, 1822 mm széles és 1557 mm magas, 2670 mm tengelytávú autón. Újdonságként a csillogó fekete zongoralakk az autó külsején is megjelenhet a Piano Black külső csomaggal. Motortól függően 0,30-0,32 az autó alaktényezője.