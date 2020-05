Olvass tovább

5,7 mp eddig tart, amíg a mozgékony CX-3 60-ról 100 km/óra sebességre gyorsít.

Mozgékony Mazda

Ebben a szegmensben az apró turbómotorok már megszokottak, a négy konkurensből három hasonló motorral érkezett. Egyedül a Mazda jelent kivételt, amely kétliteres, négyhengeres, feltöltés nélküli szívómotorral próbálkozik – igen, ez még mindig lehetséges. Ezzel a hajtáslánccal a – próbált Sport Line felszereltséghez (Németországban választható) itthon legközelebb álló – gazdagon felszerelt Revolution szint 6 834 900 forintba kerül. Ennyiért jár többek között a navigáció, a LED fényszóró, a head-up display, a kulcsnélküli indítás és jó néhány vezetői assisztens.

Nem újdonság, hogy a kis Mazda SUV nem kifejezetten tágas, ezen a legutolsó modellfrissítés sem tudott változtatni. Elől jól érzi magát az ember, a hátsó sorban viszont szűkös a helykínálat, és a csomagtér is meglehetősen szűkre szabott. Eddig tehát semmi meglepő.

A motor sem az. A 121 lóerős és 207 Nm nyomatékú négyhengeres kicsit kedvetlen és lusta darab. Ráadásul nem is jár sokkal kulturáltabban, mint a konkurensek háromhengeresei. Fogyasztásával sem képes kiemelkedni, a 7,3 literes tesztátlag a háromhengeresek közelében van, de takarékos módon vezetve azért 6 l/100 km alá is leszorítható a fogyasztás – ez egy újabb érv a SUV ellen érvelőknek.

Ehhez jön hozzá, hogy a CX-3-ban sem kell lemondani a Mazda egyik legszerethetőbb tulajdonságáról, a kiválóan kapcsolható, hatfokozatú kézi váltóról. Vannak olyan autók, amelyekbe akár egy konkrét, kívülről talán nem is látható tulajdonsága miatt azonnal bele lehet szeretni – a Mazda is pont ilyen autó. Amikor megragadjuk a váltókart, és egyik fokozatból a másikba húzzuk, az egyetlen másik konkurensben sem képes ilyen örömet okozni.

Ez az örömteli részlet képes a szerény rugózási komfort miatt érzett fájdalmunkat is csillapítani, pedig a Mazda tényleg elég rázósan veszi az úthibákat. A merev felfüggesztésnek van előnye is azért: kifejezetten mozgékonnyá teszi a Mazdát a kanyarokban – legalábbis a konkurensekhez képest. Az emiatt járó plusz pontok is hozzájárultak ahhoz, hogy végül a második helyen végezzen.

Variálható Opel

Az Opel Crossland X 130 lóerős, 1,2 literes turbómotorjánál nincs nagyobb teljesítményű darab a jelenlévők között, ámde az ebből fakadó előnyöket az Opel nem képes kihasználni. Ugyan egyedüliként képes átlépni a 200 km/órás sebességet (V max : 201 km/óra), de gyorsulása, illetve rugalmassága nem haladja meg a Mazda vagy a Skoda szintjét.

Szubjektíven is nyúlósabbnak érződik, ami a rakoncátlan sebességváltónak is köszönhető. A váltókar hosszú utakon jár, akadozva halad a fokozatok között, kapcsolgatása semmilyen örömet nem okoz. Főként akkor nem, ha a Mazdából ülünk át. Egy tipp: ugyan nem kifejezetten olcsó az automataváltó 300 000 forintért, de ezen a teljesítményszinten már biztosan jobb választás, mint a kézi.

Természetesen szót ejtünk az Opel hajtásláncának pozitív oldaláról is: a Crossland X kifejezetten gazdaságosan üzemeltethető: olyan keveset fogyaszt, mint a Skoda Kamiq, és a legnagyobb megtakarítási potenciál is benne rejlik. Az szokásos Eco, azaz visszafogott tempójú tesztkörön 5,4 liter/100 km átlagfogyasztást értünk el, amely egy, illetve három tizeddel kedvezőbb, mint a Kamiq és a CX-3 hasonló értéke. A Hyundai Kona hasonló értékét fél literrel haladja meg. Sokat zabálnak a SUV modellek? Nem úgy tűnik!

Az Opel hétköznapi használhatósága is kifejezetten jónak számít, variálhatósága mindenképpen dicséretet érdemel. A hátsó üléssor 15 centiméteres sínen tologatható, amivel igény szerint a hátsó lábtér vagy a csomagtér mérete növelhető. A családi csomagban ez 120 000 forintba kerül.

A kis Opel szabadidő-autó ár-érték aránya is érdemel néhány jó szót: az Innovation felszereltségi szint 6 115 000 forintba kerül. Ezért jár többek között a feketére fényezett tető, néhány plusz krómozott felület, és az ezüstszínűre fényezett a kartervédő is. A biztonsági extrákat illetően az Opel nem teljesen up to date, kevésbé jól felszerelt, mint versenytársai. Ezzel sok értékes pontot veszít, és így végül kénytelen beérni az utolsó hellyel.

Csinosabb Hyundai

Az Opelnél csak a Hyundai olcsóbb összehasonlító tesztünkben, amely néhány ponttal az Opel előtt, harmadikként végzett. A 120 lóerős, háromhengeres T-GDI motorral szerelt Kona ára 4 649 000 forinttól indul, a tesztben szereplő Style felszereltségű kivitelé pedig 6 299 000 forinttól.

Az alapár tartalmazza az automata klímát, a LED fényszórót, a vastagabb üvegezést és a tolatókamerát a parkoló szenzorokkal együtt – csak a navigáció, és egyes asszisztensek felárasak. A navigáció közepesen drága 350 000 forintért.

Nehéz nem észrevenni, hogy a Hyundai Kona fiatalos, vonzó, ha úgy tetszik, menő autónak akar tűnni. Annak ellenére, hogy a formatervre nem osztunk plusz pontokat, meg kell jegyeznünk, hogy a Hyundai igazán elegáns és stílusos autó, nem kifejezetten tágas utastere is ízléses, és ergonómia szempontjából is jól átgondolt. Mindez különösen igaz akkor, ha a tesztautónkhoz hasonló a bőrkárpitozású, elektromosan állítható, klimatizált ülések is a felszereltség részét képezik.

Ugyanakkor a Hyundai nem felel meg kiemelkedően minden vizsgálati kritériumnak, ezért kevesebb pontot szerez, mint a Mazda és a Skoda. Hajtásláncával sem került rivaldafénybe, legfőképpen azért sem, mert elég termetes. 1309 kilogrammos saját tömegével 62 kilóval nehezebb a CX-3-nál, ami egyébként a teszt legkönnyebb autója.

A Kona háromhengeres turbómotorja küzd a plusz súllyal, nemcsak érzésre, de mérhetően is rosszabbul gyorsul a Kona mindhárom konkurensénél. Nagyjából egy másodperccel tart hosszabb ideig tart nulláról százra gyorsítania, a 80 és 120 km/óra közötti rugalmassági teszt pedig ugyanígy lényegesen több időt emészt fel. Ehhez a teljesítményhez magasabb étvágy is tartozik, igaz, a különbség nem kifejezetten látványos. Sajnos, vezethetősége sem tartozik a sárgára fényezett Kona erősségei közé, a CX-3 és a Kamiq jóval könnyebben irányítható.

Tágasabb Skoda

Az új Kamiqra azonban nemcsak a Kona, hanem a többi sem igazán veszélyes, az összehasonlító teszt végére a Skoda újdonsága alaposan elhúzott a többiektől. A jelentős előny magyarázata, hogy a vizsgálat tulajdonságok egyikében sincs jelentős gyengesége, sőt egyet leszámítva minden kategóriában hozzá tartozik a legmagasabb pontszám. Helykínálatban szinte egy osztállyal tágasabb és kényelmesebb kategóriát képvisel, mint tesztbeli konkurensei. Csomagtere 1,4 köbméterig bővíthető, ezzel néhány nagyobb kombi sem büszkélkedhet. Emellett az utastér is nagyvonalúbb.

A nagy ülőfelülettel rendelkező ülések éppúgy hozzájárulnak a kellemes közérzethez, mint a finoman hangolt futómű. Ügyesebben, kifinomultabban tünteti el az úthibákat, mint konkurensei, anélkül hogy az utasokat utasok erről értesülnének közben. Nagy lelkesedéssel veti magát a kanyarokba is, ahol sokáig semleges marad, és ezzel bizalmat ébreszt. Ebben segít a relatív alacsony üléspozíció is: a vezető mindössze 52 centiméter magasan ül az aszfalt felett, ez nyolc centiméterrel alacsonyabban van, mint a Crosslandben.

Nem ért nagy meglepetés bennünket a hajtásláncot illetően sem. Az egyliteres, háromhengeres motor teljesítménye viszonylag szerény, 115 lóerő, de élénken pörög és kulturáltan jár, a konkurensekhez képest 15 lóerőnyi teljesítményhátránya így nem is érezhető. Az összes motor közül ez működik a legtakarékosabban, az EA-211-es motorcsaládból származó darab 6,8 liter/100 km-es átlagfogyasztással is beérte.

Természetesen az új Kamiq sem tökéletes minden részletében. Kezelhetőség szempontból hasznos lenne egy-egy tekerőgomb a hangerő és a menürendszerben való navigáláshoz, ahogyan azt közeli rokonában, a Volkswagen T-Crossban is láthattuk. Ezek az apróságok viszont nem csökkentik érezhetően a Skoda jelentősen magasabb tudását és pontszámát, könnyedén szerzi meg első győzelmét a végelszámolásnál.

Összegzés

1.Skoda

nem volt igazán meglepő a Kamiq győzelme. Komfort, helykínálat, hajtásánc, és minőség terén is elöl végzett, ár-értéke aránya is meggyőző

2.Mazda

A legjobb fékekkel, jó biztonsági felszereltségével és sportos tulajdonságaival meggyőző a kissé szűkös CX3, ennyi elég is volt a második helyre

3.Hyundai

sokkal előrébb vártuk a Konát, de nehézkesen forgó motorja és szűkösebb helykínálata is visszahúzza. Kezelhetősége és kidolgozottsága első osztályú

4.Opel

variálhatóságban és csomagtér méretben elől jár, kissé nyers hajtáslánca viszont kevésbé megnyerő. Nem tudott előrébb végezni az erős mezőnyben

A tesztben szereplő modellek árai:

HYUNDAI KONA 1.0 T-GDI: 120 LE, 172 Nm, 4 649 000 forinttól

Modellsorozat induló ára: 4 649 000 Ft

Style: 6 299 000 Ft

MAZDA CX-3

G 121:121 LE, 207 Nm, 6 834 900 forinttól,

Modellsorozat induló ára: 6 834 900 Ft

Revolution: 6 834 900 Ft

OPEL CROSSLANDX 1.2 DI: 130 PS, 230 Nm, 5 725 000 forinttól

Modellsorozat induló ára: 4 630 000 Ft

Innovation: 6 115 000 Ft

SKODA KAMIQ

1.0 TSI: 115 PS, 200 Nm, 6 378 490 Forinttól

Modellsorozat induló ára: 5 770 160 Ft

Style: 6 782 350 Ft