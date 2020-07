Alig akad alternatív üzemanyaggal etethető típus a gyári új autók között, az LPG-s Dacia Duster üdítő kivételként van jelen a piacon.

Röviden – Dacia Duster TCe 100 LPG Mi ez? A Dacia jól ismert budged-terepjáró-SUV-ja, ezúttal egy igen takarékos alapmotorral, gyái LPG-rendszerrel Mit tud? Még mindig inkább terepjáró, mint divat, de egyre több az elérhető extra, és ebben a kivitelben a gazdaságosság sem kérdés Mibe kerül? A típus még mindig barátságos, 3,39 milliós árral indít, az LPG-t pedig már 4,049 milliótól elérhetjük, ezt minden extrával megpakolva 4,9 millió körül áll meg az érték Kinek jó? Aki elérhető áron akar jól használható, olcsón üzemben tartható, szerény presztízsű szabadidő-autót, az bátran vegyen Dustert

A Dacia Duster jelenleg a terepjárószerű, családi szabadidő-autók belépő típusa, ami a kedvező ár mellett egyre több motorvariánssal is harcol a vevőkért. Igaz, a hibrid, és az elektromos kivitel még várat magára, de akinek számít a károsanyag-kibocsájtás, és mindenképp Dustert akar, annak a most belépő, kettős üzemű, LPG-gázzal is tankolható gyári kivitelek jelenthetnek alternatívát.

A Dacia Duster motorkínálata erősen eltolódott benzines irányba, 100-150 lóerő között négy verzió akad, ezek között a teszten is szereplő autógázzal is üzemelő száz lóerőssel, míg dízel fronton csak a 115 lóerős érhető el

Külső A Dacia Duster második generációja őrzi a terepjárókhoz közelítő arányait, a jelenleg futó Dacia Duster 4341 mm hosszú, 1804 mm széles és 1693, illetve 1682 mm magas, attól függően, hogy 4×2-es vagy 4×4-es változatról van szó. Hasmagassága 21 centiméter, terepszöge elöl 30, hátul 34 fok. Rengeteg Duster fut a hazai utakon, és aki próbálkozott már vele, észrevehette, hogy a két generáció csak részleteiben különbözik: biztosra a hátsó lámpákat megfigyelve mehetünk. A hosszú tégla-alak helyett a második eresztésnél szögletes, a Jeep Renegade stílusára emlékeztető fényszórók ülnek hátul. Robusztus kisugárzása nem változott az évek során, a Duster szinte kívánja a ballonos terepgumikat, a tetőcsomagtartót, és a vonóhorgot, ugyanakkor a választható élénk színekkel, és a magasabb felszereltségek ezüst színű dekorbetétjeivel kikeverhető egy egész vállalható, hangulatos megjelenés, ami még pár évvel ezelőtt idegen volt a Daciáktól. Kívül semmi sem utal a kettős üzemre, nincs egy kék, vagy zöld apró felirat se, csak az autó alá benézve vehető észre a gázrendszer tartálya, ami a pótkerék helyét foglalja el.

Belső A Duster beltere alapvetően jó kialakítású, az ergonómia terén sokat lépett előre az elődhöz viszonyítva, és a Renault Clióból ismerős klímakonzolon, és a váltón visszaköszönő ezüst dekoráció még az alacsonyabb felszereltségnél is sokat dob a hangulaton. Ilyen hangulatjavítót lehet még rendelni, akár bőrkárpitot is kérhetünk 150 ezerért, de ez kilóg a típus által képviselt filozófiából, egy Dusterhez inkább a praktikus, mindennapokat megkönnyítő extrák illenek. Ilyen a 7 colos középkonzoli kijelzőn megjelenő kamerakép, ami a multi-view extrával nem csak tolatáskor hasznos, azt is láthatjuk, hogy mi van az autó orra előtt, illetve mellett, mivel így négy beépített kamerát kapunk 75 ezer forintért. A hosszú évekig milliószámban gyártott, ezért egyre olcsóbb öreg alkatrészekért cserébe jó a térkínálat: a szélesre nyíló ajtókon könnyű beszállni, és a gyerekülésbe hadakozó utódot szíjazni, a térérzet jó, és még a csomagoknak is épp elég a hely: a szabvány szerint 445 literes és a hátsó ülések támlájának lehajtása után 1478 literesre bővíthető. Ezen az értéken a pótkerék helyére beszerelt LPG-tartály sem változtat, a csomagtér érintetlen marad, cserébe defekt esetén marad a javítókészlet, vagy a tréler.

Technika Az egyliteres, háromhengeres, turbós ECO-G blokk friss fejlesztés, a leköszönő 1,6 literes szívó 16 szelepeseket váltja az alapmotorok sorában. Száz lóereje mellé már 2000-es fordulattól 170 Nm nyomatékot biztosít, és a Dacia Duster mellett a Sandero, Sandero Stepway, Logan és Logan MCV modellekben is elérhető. De miért szavaznak a gázra a Daciánál? Nos, az elődből is volt LPG-s verzió, de a hagyomány mellett az egyre szigorodó kibocsájtási normáknak is könnyebb így megfelelni. Cseppfolyósított gázt használva tisztább a működés, szén-dioxidot tekintve 10 százalékkal jobbak az LPG-t használó motorok a kizárólag benzint égetőknél. Szén-monoxidból, nitrogén-oxidból és elégetlen szénhidrogénekből nagyjából ugyanannyi marad a kipufogógázban, de autógázas üzemben gyakorlatilag nincs PM10 méretű szilárd részecske kibocsájtás, ami a városi légszennyezés fontos eleme. Az LPG-s kivitelek előnye emellett, hogy kevesebb kén-dioxid, formaldehid, és rákkeltő benzol hagyja el a kipufogót, mint a benzinesek esetén. A gázüzemű Daciák beszállítója az 1954 óta fennálló olasz Landi Renzo.

Vezetés Vezetés közben semmilyen különbség nem észlelhető egy átlagos benzineshez képest. A műszerfalon az egyetlen változás a bal oldalon, kormány mellett található apró nyomógomb, amivel a két üzemanyag között választhat a sofőr. Ezen apró zöld ledek jelzik a gáztartály töltöttségi állapotát, és ha mindkét tartályt teletöltjük a kútnál, akkor közel ezer kilométert tudunk megtenni mielőtt teljesen kifogynánk a mozgást biztosító üzemanyagokból. A kis egyliteres motor pedig hozza mindazt a pozitív, és negatív tulajdonságokat, amelyek vitaalapot képeznek ezeknél a konstrukcióknál. Hidegen, alacsony fordulaton érezhető a vibráció, a járáskultúra nem éri el a leköszönő ezerhatos szintjét, ahogy a hanghatás is zavaróbb. Használat közben viszont kellemes az alacsony fordulaton jelentkező nyomaték, országúton pont jókor jön meg az erő. Ezt szereti a vezetők java, egy erős, lendületes húzás, és jöhet a következő fokozat. Ugyanehhez a szívó benzinest visszaváltva kellett felkergetni a 4-5 ezres tartományba, igaz, ennek a hangja még ekkor sem volt olyan rekedt reszelés, mint az új egyliteresnek, de valamit valamiért. Tehát fikarcnyit sem gyorsabb, csak másképp éri el ugyanazt az értékeket, mint a leköszönő alapmotor. Érdekes különbség a szimplán benzines, és a kettős üzemű motor között, hogy előbbinek alacsonyabb a maximális nyomatéka (160 Nm), és az is 2750-es fordulattól jelentkezik, míg a benzin-gázos 2000-es fordulattól termel 170 newtonmétert. Papíron tehát jobb, mint a benzines, a különbség mégis elvész valahol, hiszen a gyári adatok szerint a végsebesség ugyanúgy 170 km/óra körül van, a gyorsulás viszont különböző. A benzines 12,5 másodperc alatt éri el a százas tempót, míg az autógázzal szereltnek ehhez 13,8 másodperc kell (14,4 csak benzinnel). Ebben szerepet játszhat a 34 literes gázrendszer plusz tömege, a sima TCe 100 minimum tömege 1191 kilogramm, míg az LPG-s 1252 kilogrammot nyom a mérlegen. Legyen bármi a háttérben, a rugalmasság megvan a mindennapokhoz, és úgyis a gazdaságosság a lényeg, akkor pedig nem padlógázon zúzunk a büntethető sebességtartományok felé. Fontos tudni, hogy a biztonsági szeleppel ellátott LPG-s Daciák behajthatnak a mélygarázsokba is, általában a legfelső szintre, de ennek engedélyezése még mindig az üzemeltetőn, tulajdonoson múlik, tehát figyelni kell a vonatkozó jelzéseket.

Költségek A Daciánál abszolút a költségek vonalán akarják csábítóvá tenni az autógázas kivitelt, ezért még egy gyári kalkulátort is készítettek, amelyben megadhatjuk az átlagos havi futásteljesítményünket, és a rendszer ebből gyorsan kiszámolja, mikor térül meg az LPG felára, és mennyit spórolunk a két üzemanyag árkülönbezetén. Szerencsére kiírja, hogy milyen átlagárak alapján számol, így nincs zsákbamacska, nincs meglepetés: minél többet megyünk, annál inkább megéri. Átlagos felhasználással, évi 20 800 megtett kilométerrel 106 ezer forintot spórol, aki LPG-t tankol, és így a rendszer 150 ezer forintos felára körülbelül 16 hónap alatt térül meg. Nem rossz, és nem is áll messze a valóságtól, hiszen a gyárilag megadott WLTP-átlagfogyasztás értékéhez (7,9-8,2 liter/100 km) közelítő, 8,3 l/100 kilométeres értéket hozott a tesztautó. Ma még ennyi a benzin, de két hónap múlva 450 forint is lehet, ahogy az autógáz ára sincs kőbe vésve, tehát nehéz megmondani, mekkora megtakarítás lehet hosszú távon a kettős üzemű kivitel, de annyi biztos, hogy a benzineshez képest kizárt a nagyobb költség. Ráadásul erre a modellre is ugyanazok a gyári garanciák vonatkoznak (3 év vagy 100 000 km), mint a többi modellre, és az LPG-szett már a 4 049 000 forintos Essential felszereltséggel is elérhető. Olcsóbb, tisztább, mégsem kell a magyaroknak, mi az? Enyhébb környezetszennyezés, sokkal olcsóbb üzemanyag,…