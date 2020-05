Csakhogy erre itt most nincs idő, így az ismerkedős kör után csak azt az oldalát ismertem meg az autónak, amikor éhes kobraként reagál a gázra és fémes üvöltéssel forog a tiltásba 9000 felett.



Emberfeletti, amit ez a motor tud. Ahogy rámar a benzinpárára és felpörög, az valóban versenyautós hangulatot áraszt. Úgy forog, mintha nem is volna rajta lendkerék, padlógáznál hármasban is ütésszerű leszabályozás figyelmeztet rá, hogy ez itt a főisten a félistenek között.

Több, mint malőr Sikerült elhárítani a bajt, várhatóan nem ég porig több 991-es GT3 konstrukciós hiba következményeként Pár ismerősöm azzal a kérdéssel fogadott a menetpróba után, hogy kiégett-e az autó, amelyet vezettünk. Februárban ugyanis a Porsche leállította az autó gyártását, szüneteltette a kiszállítást és visszahívta az addig átadott 785 autót, mert két GT3 motorja kigyulladt, mindkét autó kiégett. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. A gyár trélert küldött az autókért és azt kérte a tulajoktól, köztük Richard Hammond BBC-s műsorvezetőtől, hogy ne használják a járgányt, ami több mint kínos. A vizsgálatok szerint a hajtókar rögzítőcsavarja volt a ludas, végül a gyár az összes addig összeszerelt autóban motorcserével orvosolta a gondot. Sikerrel.

A gyorsulás százra egyetlen robbanás, közte egy váltással, két kanyar között úgy söpör a mutató 227-re, hogy nincs is időm megijedni. Amíg a PSM, a Porsche-féle ESP aktív, nem is kell félni, bár a futómű és a gumik mindent megtesznek, hogy a magukat elbízók se kerüljenek be azonnal az esti híradóba.