A Citroën a századik születésnapjára különleges kivitelű, jubileumi modellt készített a C3-asból. Erős benzinmotorral és automata váltóval próbáltuk ki

Röviden – Citroën C3 1,2 aut. Origins Mi ez? A Citroën C3 2016-ban bemutatott harmadik generációs modelljének évfordulós, extra felszereltségű változata 1,2-es benzinmotorral, automatikus váltóval Mit tud? Egyedi dizájnú, látványos megjelenésű, belül komfortos kisautó Mibe kerül? Az 1,2-es, 83 lóerős alapváltozat 3 970 000 forintba kerül, a legdrágább C3-as pedig 5 895 000 forint. (Itt is működik a szokásos Citroën mágia: a listaárból azonnal lejön 200 ezer forint kedvezmény, a jobb felszereltségnek számító Shine esetében pedig 285 ezer forint.) Kinek jó? Aki vidám, jellegzetesen franciás képességekkel rendelkező kisautóra vágyik, az boldog lehet vele

A Citroën 2002-ben mutatta be az első C3-ast, hét évre rá jött a második, majd 2016-ban a jelenleg is futó, harmadik generáció. Mivel a C3 már nem egy új modell, járt már nálunk kézi váltós, erősebb, gyengébb motoros is, a mostani pedig különleges felszereltsége miatt került képbe. Az Origins névre keresztelt, extra dizájnelemeket is tartalmazó felszereltség, a márka 2019-ben ünnepelt századik születésnapjára készült.

Feketében nem igazán látványos a sok műanyag rátét

A 100 éves évfordulóra a francia gyár egy egész szórakoztató kis virtuális múzeumot is összeállított, ahol 78 különféle Citroën járművet lehet részletesebben is megismerni, beleülni, és van, ami mellé hangokat is töltöttek. A gyűjteményben szereplők között akad személyautó, kisbusz, de még traktor, helikopter is. Akit lázba hozott, hogy kotorásszon kicsit a cég múltjában, az kattintson ide!

Külső Ember legyen a talpán, aki szemből, első blikkre meg tudja különböztetni egymástól az összes jelenlegi Citroënt. Legtöbbjük gombócformájú, elöl két, párhuzamosan futó csillogó csíkban ott a márkaembléma, majd jönnek a lámpák: fent egy vékony, alatta egy hangsúlyos, nagyobb darab, majd lejjebb a ködlámpa. Ördög tudja, hogy miért jó, ha egy márka összes modellje ugyanúgy néz ki, nekem sokkal szimpatikusabb, amikor nemcsak egypetéjű ikrekből áll egy család. Hosszra a C3-as éppen csak belül marad a négyméteres határon – 3996 mm – szélessége 1749, magassága 1474 milliméter, tengelytávja 2539 mm. Fekete autónál pont nem annyira látványos a kerékíveken és a küszöbön lévő fekete műanyag betét, de ettől egy kis szabadidő-autós hangulatot kapott a C3-as. Oldalról viccesek a városi közlekedésnél, főleg a parkolásnál, bevásárlásoknál hasznos Airbump-betétek, amik az ajtót védik a rányitástól, bevásárlókocsis ütközésektől, miazmástól. Jópofa, de autómosásnál utálatos, hogy az idők végezetéig szivárog alóla a habos víz. Az alapból is egész egyedivé varázsolható C3-as – kilencféle színe háromféle tetőfényezéssel rendelhető és látványos felnik is vannak a kínálatban – az Origins felszereltséghez pedig további egyedi elemek sora jár, a bronzszínű betétektől az ovális tetőmintán át a tükör tövébe rajzolt 1919-es évszámig, emblémáig, Origins feliratig.

Belső Fura autó a C3-as, bentről tényleg nagyobbnak tűnik, mint kívülről. Elöl széles, fotelszerű, kellemes tapintású huzatba öltöztetett üléseken terpeszkedhet a sofőr és utasa, és a berendezésen – a légbeömlők körül – itt is feltűnnek a spéci, bronzszínű betétek. Jó poén a bőrből készült ajtóbehúzó fogantyú, illetve a szintén bőr, díszvarrásokkal feldobott középkonzol. Hátul valamivel szerényebb a helykínálat, itt saccra úgy 180 centiig lehet teljes életet élni, aki ennél hosszabb, annak közel van a plafon és az első ülés amúgy valószínűtlenül vastag háttámlája is. A minőségérzet vegyes, vannak egész klassz tapintású felületek és egyszerű, olcsó plasztikok is. Műszerfala két nagy és két kicsi mutatós műszerből áll, köztük monokróm kijelzővel, a középkonzolon pedig nagy, érintőképernyő ücsörög. Nagy baklövés, hogy külön klímavezérlő nincs, azt az érintőképernyő menüjéből kell előkotorni, sőt igazából szinte mindent ide rejtettek el. Utasterében rengeteg apró kis helyre lehet úti vackokat pakolni, csomagtartója 300 literes, ami ebben a kategóriában teljesen normális. A poggyásztér mély, a padló alatt van pótkerék is, akad világítás és egy teljesen minimalista szatyorkampó is. Az ülések ledöntése után azonban lépcsőzetes, nehezen pakolható térré válik az autó hátulja.

Technika C3-ast 1,2-es, háromhengeres, turbós benzinmotorral kétféle teljesítménnyel is lehet kapni, 82 és 110 lóerővel, a gyengébb motorhoz öt- az erősebbhez hatfokozatú kézi rendelhető, a szintén hatfokozatú automatikus csak a 110 lóerős benzineshez társítható. A dízel 1,5 literes, 100 lóerős, és ötfokozatú manuálissal rendelhető.

Vezetés Az erős, 110 lóerős benzinmotor 205 Nm-es csúcsnyomatékkal egész szórakoztatónak tűnik, de az élményt csúnyán felforgatja az automatikus váltó, ami még normál módban is összevissza rángatja az autót. Valahogy a finom, civilizált indulás nem az erőssége, és a programozása is érdekes. Automatában városban simán 4-esben közlekedik, de ha áttesszük kézi vezérlésre, azonnal hisztizik az ötödikért. Azonos tempó mellett. Futóműve, rugózási komfortja viszont jobb a kategória átlagánál, kormányzása is precíz, és a gombokkal ellátott kormány fogása is klassz. Maga a karosszéria is rendesen átlátható, nincsenek fél galaxisokat kitakaró oszlopok, bár tolatásnál csak radar segít, kamera nincs. Menetzaja átlagos, a háromhengeres motor jellegzetes hangja csak finoman hallatszik be a kabinba. Fogyasztása városi ingázással és egyharmad országúti autózással 7,5 literre lett szűk 500 kilométer után. A gyári adat 4,7 liter.

Költségek A Citroën C3-as árlistája 3 970 000 forinttól indul, ezért a pénzért az 1,2-es, 83 lóerős változatot lehet hazavinni, manuális váltóval. Erősebb – 110 lóerős – motorral a legolcsóbban 4 670 000 forintért kapható a modell, míg az automata váltós, erős benzines belépőára 5 895 000 forint. A 100 lóerős, 1,5 literes dízel változatok 4,8 és 5,8 millió forint között kaphatók, háromféle felszereltségi szinttel, csak ötös kézi váltóval.