A legnagyobb meglepetés hátul van: a csomagtartó alapértelmezésben 385 literes, és még ez alatt a tér alatt is van egy teljes pótkerék befogadására képes üreg. A 15 centis úton tologatható hátsó ülésekkel viszont 455 literesre növelhető a raktér, bár ilyenkor a hátul ülők lábainak magas felnőttek mögött már nem sok hely marad.

A hátsó traktusban hátraolt ülések mellett már-már kompakt autós a térkínálat, de még a legfullosabb bemutatóautókból is hiányoztak olyan kis figyelmességek, mint egy szellőzőrostély vagy a lehajtható középső könyöklő. És mi hiányzott még?

A legjobb dolguk a T-Crossban persze az elöl ülőknek van, különösen a drága, jól kistafírozott példányokban. Az ülések szélesek, komfortosak, bár németesen kemény stílusban. A fejtér-lábtér meglepően tágas (bár a belső térdeket kissé nyomja a feleslegesen széles középkonzol). Ami a legmenőbb és ebben a kategóriában még a VW-csoporton belül is példátlanul kifinomult a T-Crossban: a műszerfal. A virtuális műszeregységet még ma sem kaphatja meg minden kiskocsi, a kormány már a VW-csoport új multikormánya, a központi kijelző menürendszere, a konnektivitás sok nagyobb kocsiban is kevésbé kifinomult, akár konszernen belül is.