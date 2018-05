A 17 kilogrammos bringa két darab egyforma méretű, 14 colos keréken gurul, a 300 W teljesítményű villanymotor hátra került, az akksi pedig a széles nyeregcsőben található, már amennyire csőnek nevezhető a téglalap keresztmetszetű tartó. A cserélhető és a bringából kivéve is tölthető 336 Wh-ás akksi alulról csúszik be a helyére, hogy illetéktelenek ne tudják csak úgy kikapni, kulccsal reteszelhető. Elöl hátul mechanikus – bovdenes – tárcsafék lassítja az eszközt, de a kerékpároktól eltérő kiosztással, itt jobb oldalon van az első, balon a hátsó fék.

Valószínűleg a világon sehol sem találnak ki annyiféle bizarr elektromos egy- két- vagy többkerekűt, mint Kínában. A pofás külsejű, fürge kis Robstep X1 is onnan érkezett, ami a törzsfejlődésben valahol a rollerek és az elektromos bringa közt tanyázik félúton.

Hasonlóan, mint a motoroknál, robogóknál. Van beépített első-hátsó lámpája, mókás hangú, autókürtölést imitáló dudája, kitámasztója is.

Beépített, kék fénnyel világító központi kijelzője az aktuális sebességet, a teljes és napi megtett kilométereket is mutatja az akksi töltöttsége mellett. Érdekes, hogy a sebességet csak akkor jelzi ki, amikor a villanymotor hajt. Üresen gurulva nem mutat sebességet, és valószínű, hogy ilyenkor a megtett távolságot sem méri.

Extraként hifi is van benne, ehhez Bluetooth-on kell csatlakoztatni a telefont és máris muzsikára gurulhat vele a bringás. Hatótávja papíron 25-30 kilométer, ami 76 kilós terheléssel reális is, bár nullára nem szívesen meríteném le. Fura lenne futóbringázni 40-en túl. Tölteni nagyjából 3-4 órát kell, így akár munkahelyen, fél nap alatt is fel lehet tölteni az üres akksit.

Hatótáv

Azt, hogy mennyit lehet elgurulni egy töltéssel, leginkább az határozza meg, mekkora akksit pakolnak a járműbe. Nyilván ezt nem praktikus a végletekig növelni, mert senki nem kíván egy kisváros ellátására is alkalmas, kéttonnás akkumulátortelepen ücsörögni. A legtöbb bicikliszerű, kompakt jószágot a felhasználók legfeljebb napi 10-20 kilométer megtételére veszik igénybe, leginkább ingázáshoz, városban bohóckodáshoz. Persze lehet vele többet is menni, de az apró kerék, a kompromisszumos üléshelyzet miatt ez már nem lesz feltétlenül örömteli.

Mire jó?

A kisebbek – mint például ez a nemrég kipróbált Inmotion P1F – akár arra is jók, hogy összehajtva a tömegközlekedési eszközökre is felvigyék őket. Aprók, nincs rajtuk széles pedál, sem olajos lánc, ami beszennyezhetné a járművet, vagy az utasok ruháját. A Robstep X1-es azonban ehhez már túl nagy, de behajtott lábtartóval és sikerrel felszálltam vele az 1-es villamosra, és senki nem akarta kifolyatni a véremet miatta. Persze az alacsonypadlósra.

Ezt a járgányt sokkal inkább teljes útra, munkába ingázásra tervezték. Ugyan összecsukható, így csomagtartóba is könnyen betuszkolható, de 17 kilogrammos tömege miatt ezzel már nem pattan föl senki a villamosra, metróra. Ahhoz viszont elég kompakt, hogy liftbe, irodába probléma nélkül beférjen és otthon se legyen útban.

Milyen rajta utazni?

Az első pár közös kilométer nem esett jól, de ezt fogjuk arra, hogy idén még nem nagyon bringáztam és szokni kell a nyerget. Mivel csak a kormány állítható, meg kell szokni a lábtartó távolságát. Mivel erőt nem kell kifejteni, nagy hátránya nincs ennek a megoldásnak. Piros gombbal bekapcs, aztán biztonsági okból meg kell húzni egyszer a féket, hogy gázhúzásra aztán el is induljon a járgány. A gázkart húzhatjuk azonnal tövig, nem fog eldobni a jószág, de szépen gyorsul, miközben finoman morog hátul a motor. A 25 km/órás sebességet hamar eléri, ilyenkor az automatika elveszi az gázt és kicsit megtorpan a cucc. Ezt még párszor eljátssza, míg beáll a stabil tempó.

Picike kerekei miatt érdemes odafigyelni az úthibákra, de más nehézség nem akad ú közben. Bírja az emelkedőket is, az Árpád híd pesti oldalán lévő felhajtót maximális sebességgel lenyomta a Robstep, de a meredekebb Montevideo utcában már csak 20-at tudott kipréselni magából. Jók a fékek is, bár az alig pár tíz kilométert futott tesztpéldány eleinte nagyon nyikorgott, de az egyelőre együtt lenyomott 50 kilométer már érezhetően jót tett neki.

A Robstep X1 egy szórakoztató elektromos hajtású kétkerekű, amit leginkább városi, rövidtávú közlekedésre érdemes megvenni. Ingázni tökéletes, kompakt mérete miatt bárhol elfér, vállalható súlyával pedig a mozgatása sem nehézkes. A tesztpéldányt a többi hasonlóan vicces megjelenésű guruló izékhez hasonlóan az AirWheel szalontól kaptuk, ahol kipróbálható vagy 349 ezer forintért meg is vehető.

