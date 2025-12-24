December 24-én, szerdán túlnyomóan borult, párás idő valószínű, az ország északkeleti harmadán viszont előfordulhatnak szakadozások a felhőzetben, rövidebb időre a nap is előbukkanhat – számol be a Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. A csúcshőmérséklet 2 és 8 fok között alakul, nyugaton lesz hidegebb, keleten pedig melegebb az idő. A csapadékos dunántúli tájakon a reggeli, délelőtti órákban áll be a maximum. Késő estére –2 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet.

A Dunántúlon és a Dél-Alföldön többfelé várható csapadék. Eleinte zömmel esőre lehet számítani, a hegyekben viszont már ekkor havazhat. Napközben, kiemelten a déli óráktól viszont nyugat felől az esőt síkvidéken is egyre többfelé havas eső, havazás váltja fel, ugyanakkor estig síkvidéken legfeljebb nyugaton alakulhat ki vékony hólepel. A Soproni-hegységben, a Kőszegi-hegységben, illetve a Bakony, Mecsek magasabb részein viszont vastagabb hótakaró is összejöhet.

A Dunántúl (főként az Alpokalja és a Bakony) magasabb térszínein néhány (ált. ~1-5) centiméter vizes, tapadó hóréteg képződhet. Síkvidéken megmaradó hóra elsősorban késő délutántól, estétől a nyugati, délnyugati területeken mutatkozik nagyobb esély (éjfélig ált. lepel-3 cm), de a határszélen ennél több is lehet (~5 cm). A lehulló csapadék mennyisége éjfélig a délnyugati határszélen 20 mm körül alakulhat.

Tanácsok, ha havas-síkos úton autózol:

Indulj lassan, finoman. Kerüld a hirtelen gázadást, mert könnyen kipöröghetnek a kerekek.

Tarts nagyobb követési távolságot, mert a fékút síkos úton duplája, havas úton akár 3–4× hosszabb is lehet.

Kerüld a hirtelen kormánymozdulatokat, a gyors irányváltás megcsúszást okozhat.

Figyeld az árnyékos útszakaszokat, ott gyakran jegesebb az út, még ha máshol száraznak tűnik is.

Ha tapasztalatlan vagy bizonytalan vagy, vezess lassabban

Ami pedig alapvető: használj téli gumit, megfelelő profilmélységgel.

Csütörtökön a csapadékzóna az ország délnyugati felén fokozatosan gyengül, viszont nyugat felől egyre többfelé vált át a halmazállapot havas esőbe, hóba. A Dunántúl nyugati, délnyugati részén síkvidéken vékonyabb hótakaró boríthatja be a tájat, míg a magasabban fekvő helyeken vastagabb, akár 5-10 cm-t meghaladó hóréteg is kialakulhat. Az északkeleti szelet továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik, mely hajnalra némileg veszít az erejéből. Hajnalban általában –2, +4 fok valószínű, de északkeleten ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A fotók illusztrációk.