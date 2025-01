Harminchárom került forgalomba és még tizenöt darabra érkezett megrendelés 2024-ben a Lexus legdrágább modelljéből Magyarországon. Egy olyan autóból, ami minimum meglepő idehaza, hiszen nem szedán, nem szabadidő-autó, hanem kisbusz, minimum 52 millió forintért.

A „Luxury Mover” névre keresztelt típusban az fő hangsúly az utasok kényelmén és jólétén van, ezért elkészítése előtt tehetős embereket és privatjetek gyártóitól informálódott a Lexus.

Nemrég Új-Zélandon jártunk, ahol különleges Lexus modelleket próbálhattunk ki, így az LBX Morizo RR-t, a GX-et, de szerepelt a programban az általunk már tesztelt LM is, ezért most azt mutatjuk meg milyen is az utastere ággyá alakítható ülésekkel 48 colos képernyővel szerelt hatvanmillió forintnál is drágább négyszemélyes kivitelnek:

Nézd meg a videónkat:

Ha többet is megtudnál a Lexus LM-ről a Vezess korábbi cikkéből még részletesebben megismerheted a különleges modellt:

Nézd meg a galériánkat a Lexus LM-ről: