Pár napja érkeztünk haza Marokkóból, ahol az új Toyota Land Cruisert próbáltuk. Az autó mellett a helyi közlekedésbe is belekóstolhattunk, ami teljesen más, mint amit itthon, Dél-Afrikában, vagy éppen Európában megszokhattunk. Nem feltétlenül rosszabb, de tényleg hozzá kell idomulni, ha életben akar valaki maradni.

Közlekedési kultúra

Aki azt hiszi, hogy Marokkóban rémes közlekedni, annak igaza is van, meg nem is. A szabálykövetési hajlandóság valóban nem erős errefelé, és úgy tűnik, mintha nem is lenne annyi korlátozás, mint amennyi Európában. Ennek ellenére mégsem olyan embert próbáló dolog, mint egy rendes budapesti dugó. De van pár dolog, amire érdemes odafigyelni.

Például előzésnél hasznos valahogy jelezni az elöl haladónak az előzési szándékot, mert közel nem biztos, hogy ő számít erre. Tapasztalat alapján a tükröt csak elvétve használják a marokkói sofőrök, és egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy mi történik mögöttük. Olyan, rossz minőségű úton, ahol az aszfalt széle már rossz minőségű, oldalra lejt, vagy szimplán nagyon keskeny az út, különösen fontos a jelzés, mert ezeken a helyeken – természetesen irányjelzés nélkül – bármikor behúzódhat az előzni kívánt jármű az út közepére. Ezt szívbaj nélkül akkor is megteszi, ha te már majdnem mellette vagy.

Nyomd a dudát!

A dudálás errefelé amúgy nagyjából bármit jelenthet a hellósziától a húzz az utambólig. A lényeg, hogy valami szokatlanra, váratlanra hívja fel a figyelmet.

De előbb utóbb fel lehet venni a forgalom ritmusát, és ha ez megvan, akkor kifejezetten szórakoztató dolog, ahogy nagyobb megakadások nélkül, lassan, de folyamatosan hömpölyögnek céljuk felé a járművek. Vegyesen az égig pakolt teherautó, a háromkerekű motor, vagy épp valami szakadt személyautó. És közben a felfestet sávok leginkább csak tájékoztató jellegű díszítésnek tűnnek.

Rendőrök, büntetések

A marokkói utakon nem nehéz rendőrökbe futni, szinte mindenhol ott vannak, akár nagy forgalmú városi úton, akár kihalt vidéki szakaszon autózol. Feltűnhetnek sorompóval biztosított ellenőrzőpontokon, kereszteződésekben, vagy csak úgy jól elbújva az út mentén, általában egy háromlábú állvány mögött, sebességmérés közben. Traffipaxozni leginkább olyan helyeken szoktak, ahol az addigi sebességhatár valamiért megváltozik. Így nagyobb rá az esély, hogy a figyelmetlen autóst sikerül elcsípniük gyorshajtás közben.

Bár európai szemmel a terelőkúpokkal leszűkített, minden autót a forgalomból kiszedő módszer nem túl emberbarát dolog, a rendőri jelenlét és az egész eljárás közel sem annyira nyomasztó, mint például Törökországban volt, amikor Mazdákkal autóztunk a világ legveszélyesebb útjain.

Igaz, ott is inkább a katonai ellenőrzőpontok hangulata volt vészjósló, amikor betonfedezékek között állítanak le, és talpig fegyverbe öltözött katona faggat az úti célod felől. Közben pedig valami irdatlan páncélautó fegyvercsöveivel nézel farkasszemet.

Törökországhoz hasonlóan a külföldieket, illetve a külföldi rendszámos autókat itt sem zaklatják különösebben. A belga rendszámos tesztautókkal nem volt sehol problémánk, általában csak mosolyogva intettek és mehettünk is tovább békében. A helyiek már nem ennyire szerencsések, szinte az összes ellenőrzőponton találkoztunk éppen igazoltatott, vagy frissen megbüntetett helyi autóssal.

Bár a rendőrök roppant kedvesek a külföldiekkel, mégsem kell arra játszani, hogy nekik mindent elnéznek, mert simán büntetnek, ha valaki belefut egy traffipaxba, vagy más szabálytalanságon kapják. Egy 60-as korlátozásnál 77-tel bemért autó sofőrje 150 dirhamos bírságra számíthat – ez nagyjából 6000 ezer forint – egy elmulasztott irányjelzés büntetési tétele 4000 forintnak megfelelő dirham.

Utóbbi azért is vicces, mert az indexhasználat itt teljesen esetleges, szinte senki nem bíbelődik ezzel, így a rendőr azt büntet meg miatta, akit csak akar. A sebességkorlátozást a szerény büntetés ellenére elég komolyan veszik, már 5 km/órás túllépésnél készülhet fotó.

Jogosítvány

Mezei európai jogosítvánnyal simán lehet akár autót is bérelni Marokkóban, de ajánlott a nemzetközi jogosítvány beszerzése utazás előtt. Arról, hogy hogyan lehet ezt elintézni, és melyik országba melyik kell a kettő közül – Bécsi vagy Genfi Egyezmény szerinti – itt találsz információt. Amúgy a sima, nevetséges külsejű karton jogosítvánnyal is elboldogulhatsz, pedig az elméletileg csak az eredeti műanyag jogosítvánnyal együtt érvényes. Egyáltalán nem ajánlott megpróbálni, de láttunk rá példát, hogy ez önmagában is működhet.

Parkolás

Általában a sűrűn lakott részeken, turistalátványosságok közelében kell arra számítani, hogy pénzt kérnek a parkolásért. Ez még a kiépített, sorompóval őrzött helyeken sem különösebben drága, nekünk Fez-ben 400 forintos költséget jelentett egy gyors városnézésre elegendő 4 órás parkolás. P

ersze ennél jóval többet is lehet fizetni, pláne, ha valami helyi, önjelölt parkolóőr navigál be egy utcai parkolóhelyre. Ilyenkor mérlegelni kell, hogy megéri-e pár dirham megspórolása miatt tovább keresni parkolóhelyet, vagy jobban jársz, ha perkálsz egy keveset a semmiért.

Nem ritka az sem, hogy az utcán, szabályosan leparkolt autóhoz visszaérve egy helyi pár dirhammal le akar majd húzni, hogy vigyázott az autódra, amíg te turistáskodtál. Ezt is úgy kezeled, ahogy akarod.

Állatok az úton

Jó, ha erre is felkészülsz, mert szamárháton poroszkáló embertől kóbor macskákon, kutyákon át – ezek legalább nem agresszívak, sokkal inkább folyamatos rettegésben élő jószágoknak tűnnek – a kecskékig, birkanyájig, bármi és bármikor keresztezheti az utad. Ezek általában pár perc alatt át is kelnek az úttesten és mehetsz tovább boldogan. Az út szélén dekkoló állatokat azért okos dolog nagy ívben kikerülni.

Gyalogosok

Errefelé az átlag gyalogos még közel nem jutott el a hazai, roppant öntudatos szintre, aki nagy magabiztossággal veti le magát az úttestre, ha át kíván menni. Főleg vidéken óvatosak az gyalogosok, itt még a gyalogátkelőhelyen is csak akkor kelnek át, ha biztonságban érzik magukat. Ennek ellenére bármikor és bárhol képesek keresztezni az utat, de észnél vannak, tudják, hogy ők húzzák a rövidebbet.

Olyannyira, hogy amikor európai reflexszel az úton átkelni próbálók előtt megálltunk, hogy menjenek csak, nem sietünk – épp nem volt zebra – egyszerűen lefagytak, nem tudtak mit kezdeni a helyzettel.

Nagyobb városokban, településeken a zebrákon már pont úgy közlekednek, mint itthon. Illetve csak majdnem. A nagy lendület, határozott léptek már megvannak, de azért a szemkontaktust még felveszik az autóvezetővel.

Éjszakai vezetés

Marokkóban a sofőrök a járművek lámpáival is lazán bánnak. A nappali fényszóróhasználat szinte teljesen ismeretlen itt, de még este bele lehet futni lámpa nélkül közlekedő autóba. Bármilyen furcsa, de 20 km/órás sebességig legális az éjszakai autózás mindenféle fény nélkül is. Ezért naplemente után különösen oda kell figyelni vezetés közben. Nem csak az autók lehetnek láthatatlanok a sötétben, hanem az álaltok, gyalogosok – ők akár az autópályán is feltűnhetnek – sőt, igazából bármi.

Természetesen a sötétbe rejtőzés mellett ott a másik véglet is, a gyári izzó helyére beépített LED-es fényforrásokkal, amik semmiféle létező szabványnak nem felelnek meg. Ez nem is lenne még akkora baj, de 10 autóból 9-nek rosszul van beállítva a fényszórója. A robogósok, motorosok pedig bátran nyúlnak a változatos színű LED-ekhez, amelyek sokszor villognak is, ha a járművük felpimpeléséről van szó. Igaz, a rendőrautók is képesek az európai szemnek szokatlan színű, zöld villogót használni.

Üzemanyag

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy arab országban a benzin csak filléres tétel lehet, de Marokkóban nem az. A gázolaj úgy 450 forint körüli áron kapható, a benzinért valamivel többet, 530 forint körüli dirhamot kérnek. Ezek a haza árhoz képest azért még mindig baráti árak, de nem is elhanyagolható tételek.

Minden furcsa dolog ellenére, aki teheti, az próbálja ki milyen Afrikában autót vezetni. Különösen azoknak lesz nagy élmény, akik terepen is kipróbálnák az autójukat – ez Európában már szinte nem is nagyon lehetséges, vagy magán- vagy természetvédelmi terület minden – de egy sima, pár várost felfűző turistáskodást is érdemes autóval letudni. Tuti nagy élmény lesz.